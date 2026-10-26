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Conmoción en la música argentina: murió una cantante que llevó su legado a los escenarios internacionales

La también compositora y productora falleció a los 63 años. Su recorrido en el ambiente artístico.

Hasta el momento

Hasta el momento, no se informó oficialmente la causa de su muerte.

Roxana Amed, una de las voces más destacadas del jazz argentino, murió este domingo, a los 63 años. La noticia fue confirmada a través de las redes sociales por Sony Music Argentina, que despidió a la artista con un comunicado en su cuenta oficial de Instagram. Hasta el momento, no se informó oficialmente la causa de su muerte.

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"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Roxana Amed, extraordinaria artista, compositora y productora, cuya voz, sensibilidad y visión musical dejaron una huella única en la música", expresó la discográfica en el comunicado. El mensaje incluyó además una muestra de acompañamiento para su esposo, Daniel Arano, y para su familia.

El texto cerró con un homenaje a su trayectoria. "Honramos su legado y su invaluable contribución a la música. Descansa en paz Roxana, te vamos a extrañar mucho", concluyó la compañía.

La noticia generó una profunda tristeza en el ambiente musical, donde la cantante era reconocida por su capacidad para combinar el jazz contemporáneo con las raíces del folclore y el rock argentino. Esa propuesta la convirtió en una referente del género tanto en el país como en el exterior, y dejó una obra que llevó la música nacional a escenarios de distintas partes del mundo.

Quién era Roxana Amed

Roxana Amed nació en la ciudad de Buenos Aires y se crio en Ramos Mejía. Comenzó su camino artístico en los clubes de jazz porteños, adonde viajaba para cantar con distintas agrupaciones. Su vocación convivió desde temprano con otros intereses, como el cine y la literatura, que también influyeron en sus composiciones.

En 2002 debutó con repertorio propio en el primer Festival de Jazz de la Ciudad de Buenos Aires, en el Teatro Ópera. Dos años después publicó Limbo, su primer disco, producido junto a Pedro Aznar, con quien inició una colaboración fundamental. En 2013 se instaló en Miami con su familia, donde siguió con su carrera, obtuvo una beca para una maestría en Jazz Vocal en la Florida International University y empezó a enseñar historia del jazz y música afroamericana.

Su obra recibió numerosos reconocimientos. Fue la primera cantante y productora argentina en ganar un Premio Gardel al Mejor Álbum de Jazz, obtuvo tres nominaciones a los Latin Grammy y recibió un Diploma al Mérito de la Fundación Konex.

Entre sus trabajos figuran Ontology, de 2021, Los trabajos y las noches, inspirado en la poesía de Alejandra Pizarnik, y Becoming Human, de 2024. Su último disco, Todos los fuegos, llegó en mayo de 2025 y reinterpretó desde el jazz clásicos de Charly García, Luis Alberto Spinetta, Fito Páez y Soda Stereo.

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