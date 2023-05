La Peña de Morfi llega a su fin: todos los detalles

En Socios del Espectáculo, la panelista Mariana Brey fue quien se encargó de confirmar la decisión de Telefe: "Me dijeron que La Peña de Morfi termina en diciembre, no voy a decir con quién hablé, pero me dijeron que termina el contrato, termina todo". De esta manera, el canal estaría convencido de su decisión y no habría vuelta atrás.