La película de Netflix con escenas fuertes y subidas de tono que generó furor

Se estrenó en junio de 2020 en el servicio de entretenimiento, tiene una duración de 1 hora y 30 minutos y cuenta con escenas muy fuertes y por momentos un poco subidas de tono, que combinan perfectamente con el drama y suspenso.

La trama se centra en Bart Bromley, un empleado nocturno de un hotel que sufre del Síndrome de Asperger, quien se encarga de esconder varias cámaras dentro de las habitaciones para estudiar los diálogos de los huéspedes y de esta forma aprender mejores habilidades sociales.

Una noche presencia el asesinato de una atractiva mujer en una de las habitaciones, pero decide no dar mayores detalles a la policía por temor a ser involucrado. Un día después conoce a una hermosa joven llamada Andrea, quien también se hospeda en el hotel y al parecer podría convertirse en la nueva víctima del misterioso asesino.

The Night Clerk Official Trailer (2020) - Tye Sheridan, Ana de Armas, John Leguizamo and Helen Hunt