La película de más de 20 años que marcó a una generación y está en Netflix

Las bromas de mal gusto, su lenguaje vulgar y escenas escatológicas han sido las claves de su éxito con el paso de los años, fue la pionera en la época de las parodias, y se destaca por estar entre las mejores. Cuenta con algunas de las escenas más recordadas de películas de terror, aplicando el humor en la historia.

Principalmente parodia a las películas Scream y I Know What You Did Last Summer, tiene una duración de solamente 88 minutos y es una opción ideal para reír de principio a fin.

Sinopsis de Scary Movie, disponible en Netflix

La trama se basa en la película original Scream, una de las grandes producciones de terror de esos años y que hace poco tiempo estrenó su sexta parte. De hecho, ambas películas comienzan igual y el asesino usa el mismo disfraz. La diferencia está en la torpeza que tiene el homicida.

La historia comienza tras el asesinato de una bella estudiante, donde un grupo de adolescentes descubren que hay un asesino entre ellos. La heroína, Cindy, y su grupo de desconcertantes amigos, serán aterrorizados por un singular psicópata enmascarado que pretende vengarse de ellos por haberlo atropellado el pasado Halloween.

