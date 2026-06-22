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La muerte que golpea a un famoso cantante de cumbia: su conmovedor mensaje

El trombonista de la banda perdió a su hija de dos años en un choque ocurrido sobre la autopista Panamericana. El artista suspendió su agenda de presentaciones para acompañar a su compañero en el duelo.

Un accidente fatal golpea a un cantante de cumbia.

Un accidente fatal golpea a un cantante de cumbia.

Redes sociales

Rodrigo Tapari comunicó este sábado una noticia que conmovió al mundo de la cumbia, ya que la hija de Juan Manuel Toloza, trombonista de su banda, murió en un accidente automovilístico en la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 31, en General Pacheco, mano a Capital Federal. La pequeña Ainhoa tenía apenas dos años.

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El cantante reaccionó de inmediato y compartió un mensaje en sus redes sociales para acompañar públicamente a su compañero de gira en el momento de mayor dolor. "Como equipo y familia, hoy nos toca acompañar a uno de nuestros músicos en un momento de inmenso dolor. Por este motivo, los shows de hoy quedan suspendidos. Gracias por el respeto, el cariño y las oraciones, para que Dios traiga consuelo a toda la familia", escribió Tapari en sus redes.

Cómo fue el accidente en el que murió la hija del músico de Rodrigo Tapari

El siniestro ocurrió cuando Juan Manuel Toloza viajaba en un Volkswagen Gol junto a su hija Ainhoa y Camila Martínez, madre de la niña. Según la reconstrucción inicial, el auto sufrió una falla mecánica que obligó a Toloza a detener el vehículo sobre uno de los carriles rápidos de la Panamericana, quedando expuesto al tránsito en una posición muy riesgosa teniendo en cuenta la circulación por esa vía.

En ese momento, una Renault Captur conducida por un hombre de 49 años impactó de lleno contra el auto que se encontraba detenido. El choque fue devastador ya que Ainhoa murió en el lugar. Camila Martínez fue trasladada de urgencia al Hospital de Pablo Nogués con una fractura de pelvis y una lesión vascular, mientras que Toloza y el conductor de la Renault Captur fueron derivados al Hospital de Pacheco para recibir atención médica.

Luego del accidente, el conductor de la camioneta quedó aprehendido y a disposición de la fiscal Karina Bianchi, quien investiga el hecho bajo la carátula de homicidio culposo.

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