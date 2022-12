La Mosca se refirió al éxito de la canción de la Selección argentina: "La letra es una síntesis perfecta"

No intentó apropiarse del tema, sino que le dio el crédito correspondiente al autor de la misma: "Hay un chico que se llama Fernando Romero, es hincha de Racing, le puso letra y la cantó para los chicos de TyC Sports después de la Copa América en un partido de eliminatorias". Además, también explicó el motivo por el que la cantaron de forma profesional. "Se viralizó, decidimos grabarla con la letra de él y explotó", detalló.

Por último, la Mosca describió por qué lo emocionó interpretar la canción: "Diego está en el cielo, el primer Mundial que no está y Leo tal vez sea el último, está líder. Es perfecta la letra, la canción acompaña y la melodía está divina. No la podía cantar porque es emocionante, cuando la grabamos me costaba".

La letra completa del hit Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar

En Argentina nací,

Tierra de Diego y Lionel,

De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré.

No te lo puedo explicar,

Porque no vas a entender,

Las finales que perdimos, cuántos años las lloré.

Pero eso se terminó,

Porque en el Maracaná,

La final con los brazucas la volvió a ganar papá.

Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar,

Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial,

Y al Diego, en el cielo lo podemos ver,

con don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel.