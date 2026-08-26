26 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

"Estamos todos con vos": el apoyo de Leandro Paredes a Tomás Aranda y la decisión de Boca tras perder a su "10"

El juvenil sufrió una fractura de peroné en Ezeiza y estará fuera de las canchas hasta el año que viene. Mientras el capitán lideró los emotivos mensajes de aliento en el vestuario, el cuerpo técnico de Arruabarrena subió a otra promesa de la Reserva para cubrir la sensible baja.

Por
Aranda era el niño mimado de Paredes en el plantel de Boca.

Aranda era el "niño mimado" de Paredes en el plantel de Boca.

El mundo Boca sufrió un golpazo este miércoles al confirmarse la gravedad de la lesión de Tomás Aranda, el talentoso mediocampista ofensivo de 19 años que se había consolidado como un titular indiscutible en el equipo durante este 2026. El juvenil padeció una fractura de peroné derecho durante una práctica en el predio de Ezeiza, luego de que su pie quedara enganchado en el césped mientras intentaba realizar un cambio de dirección. Ante la triste noticia, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo para el juvenil, incluso de sus compañeros de equipo.

Leandro Paredes estuvo junto a Carlos Tévez e intercambiaron camiseta.
Te puede interesar:

El encuentro de Paredes con un ídolo de Boca que emocionó a los hinchas

El posteo de Leandro Paredes tras la lesión del pibe Aranda.

El posteo de Leandro Paredes tras la lesión del pibe Aranda.

Uno de los primeros que reaccionó públicamente fue el capitán de Boca, Leandro Paredes, quien posteó una foto junto a Aranda acompañada de la frase: “Fuerza, Joya, estamos todos con vos”, junto al emoji de un corazón. Además, su mensaje adquiere una carga emotiva sumamente especial, ya que él mismo sufrió una grave lesión de ligamentos en el tobillo a los 19 años durante un entrenamiento en el club, tras una recordada patada de Agustín Orión.

A la muestra de afecto del campeón del mundo se sumaron otros futbolistas del primer equipo como Milton Delgado, Alan Velasco, Leonel Flores y Lautaro Di Lollo, quienes compartieron palabras de aliento para el enganche lesionado. La solidaridad también provino de las propias categorías formativas del club. Tras un reciente encuentro con la Reserva, el juvenil Lautaro Bianco tuvo palabras de afecto para su compañero: “Quiero mandarle un saludo a Tomi Aranda que está con esa lesión”. Ambos futbolistas comparten un camino común, ya que Bianco solía ser el suplente de Aranda en las divisiones inferiores antes de heredar la camiseta número 10 de la Reserva.

El pibe Delgado, otro de los que se pronunció públicamente.

El pibe Delgado, otro de los que se pronunció públicamente.

Frente a esta sensible ausencia, la dirigencia de Boca descartó salir a buscar refuerzos al mercado de pases y optó por apostar a los pibes del club. La primera medida del cuerpo técnico liderado por Rodolfo Arruabarrena fue promover a la Primera a Bianco, ordenando que se incorpore a los entrenamientos del plantel profesional a partir de este sábado.

En el club identifican varias similitudes entre Aranda y Bianco por su velocidad, gambeta y capacidad para resolver en el uno contra uno. Sin embargo, Arruabarrena baraja otras alternativas consolidadas dentro del actual plantel profesional para la generación de juego, tales como Alan Velasco -quien asoma como el candidato más firme para el puesto-, Leonel Flores, Carlos Palacios y darle más minutos de Kevin Zenón. Mientras tanto, Bianco, cuyo máximo referente futbolístico es Juan Román Riquelme, se ilusiona con la oportunidad de cumplir su sueño de debutar en la Bombonera.

Di Lollo se sumó a los mensajes a Aranda.

Di Lollo se sumó a los mensajes a Aranda.

Cabe destacar que Aranda deberá someterse a una intervención quirúrgica este jueves y se estima que su recuperación demandará entre tres y seis meses, lo que significa el cierre definitivo de su temporada y su vuelta recién para el año 2027.

Noticias relacionadas

Se calcula que estará 4 meses fuera de las canchas.

Malas noticias para Boca: Tomás Aranda se fracturó el peroné y tendrá una larga recuperación

River juega el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana contra Independiente Santa Fe.

Lo merecía y llegó el primero: por Driussi, River le gana 1 a 0 a Independiente Santa Fe

Matías Pourrain fue detenido por el ICE el 6 de agosto en el aeropuerto de Florida. 

El futbolista argentino detenido por el ICE en Estados Unidos recuperó la libertad bajo fianza

Jeff Bezos ya incursiona en el deporte profesional.

Jeff Bezos compró el 38% del Liverpool de Alexis Mac Allister y desembarcó en la Premier League

Xavi Hernández fue presentado como DT de Países Bajos.

Insólito: Xavi Hernández fue presentado en Países Bajos y un directivo reveló que "era la tercera opción"

Dibu Martínez fue ofrecido a Chelsea y si hay acuerdo podría ser arquero de los Blues.

Dibu Martínez negocia su salida de Aston Villa a otro equipo de la Premier League

Rating Cero

Yanina Latorre le advirtió que estaba en vivo.

La mamá de Tini Stoessel llamó en vivo a Yanina Latorre y le hizo un pedido desgarrador: "Quiero que digas..."

En Gran Hermano el aire se corta con tijera.

Gran Hermano: una actividad terminó en una fuerte pelea entre dos participantes y piden expulsión

Yanina Latorre reveló cómo los Stoessel controlan los gastos de la hija.

Yanina Latorre destapó lo que vio de los padres de Tini Stoessel y que la horrorizó: "Cada vez que Tini..."

Rubén Rada junto a su hija, Julieta Rada.

La despedida de los famosos a Ruben Rada: "Nos deja un legado maravilloso"

Ruben Rada y un recuerdo inolvidable.
play

Adiós a Ruben Rada: el día que fumó marihuana con Bob Marley y el regalo que nunca olvidó

Rubén Rada falleció a los 83 años de una neumonía bilateral.
play

Disco con Los Auténticos Decadentes, un programa de TV y el regreso de Tótem: los proyectos en los que trabajaba Ruben Rada antes de morir

últimas noticias

Yanina Latorre le advirtió que estaba en vivo.

La mamá de Tini Stoessel llamó en vivo a Yanina Latorre y le hizo un pedido desgarrador: "Quiero que digas..."

Hace 1 hora
River juega el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana contra Independiente Santa Fe.

Lo merecía y llegó el primero: por Driussi, River le gana 1 a 0 a Independiente Santa Fe

Hace 1 hora
Aranda era el niño mimado de Paredes en el plantel de Boca.

"Estamos todos con vos": el apoyo de Paredes a Aranda y la decisión de Boca tras perder a su "10"

Hace 1 hora
En Gran Hermano el aire se corta con tijera.

Gran Hermano: una actividad terminó en una fuerte pelea entre dos participantes y piden expulsión

Hace 1 hora
La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este jueves 27 de agosto

Hace 1 hora