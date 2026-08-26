"Estamos todos con vos": el apoyo de Leandro Paredes a Tomás Aranda y la decisión de Boca tras perder a su "10" El juvenil sufrió una fractura de peroné en Ezeiza y estará fuera de las canchas hasta el año que viene. Mientras el capitán lideró los emotivos mensajes de aliento en el vestuario, el cuerpo técnico de Arruabarrena subió a otra promesa de la Reserva para cubrir la sensible baja. Por Agregar C5N en









Aranda era el "niño mimado" de Paredes en el plantel de Boca.

El mundo Boca sufrió un golpazo este miércoles al confirmarse la gravedad de la lesión de Tomás Aranda, el talentoso mediocampista ofensivo de 19 años que se había consolidado como un titular indiscutible en el equipo durante este 2026. El juvenil padeció una fractura de peroné derecho durante una práctica en el predio de Ezeiza, luego de que su pie quedara enganchado en el césped mientras intentaba realizar un cambio de dirección. Ante la triste noticia, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo para el juvenil, incluso de sus compañeros de equipo.

El posteo de Leandro Paredes tras la lesión del pibe Aranda. Uno de los primeros que reaccionó públicamente fue el capitán de Boca, Leandro Paredes, quien posteó una foto junto a Aranda acompañada de la frase: “Fuerza, Joya, estamos todos con vos”, junto al emoji de un corazón. Además, su mensaje adquiere una carga emotiva sumamente especial, ya que él mismo sufrió una grave lesión de ligamentos en el tobillo a los 19 años durante un entrenamiento en el club, tras una recordada patada de Agustín Orión.

A la muestra de afecto del campeón del mundo se sumaron otros futbolistas del primer equipo como Milton Delgado, Alan Velasco, Leonel Flores y Lautaro Di Lollo, quienes compartieron palabras de aliento para el enganche lesionado. La solidaridad también provino de las propias categorías formativas del club. Tras un reciente encuentro con la Reserva, el juvenil Lautaro Bianco tuvo palabras de afecto para su compañero: “Quiero mandarle un saludo a Tomi Aranda que está con esa lesión”. Ambos futbolistas comparten un camino común, ya que Bianco solía ser el suplente de Aranda en las divisiones inferiores antes de heredar la camiseta número 10 de la Reserva.

El pibe Delgado, otro de los que se pronunció públicamente. Frente a esta sensible ausencia, la dirigencia de Boca descartó salir a buscar refuerzos al mercado de pases y optó por apostar a los pibes del club. La primera medida del cuerpo técnico liderado por Rodolfo Arruabarrena fue promover a la Primera a Bianco, ordenando que se incorpore a los entrenamientos del plantel profesional a partir de este sábado.

En el club identifican varias similitudes entre Aranda y Bianco por su velocidad, gambeta y capacidad para resolver en el uno contra uno. Sin embargo, Arruabarrena baraja otras alternativas consolidadas dentro del actual plantel profesional para la generación de juego, tales como Alan Velasco -quien asoma como el candidato más firme para el puesto-, Leonel Flores, Carlos Palacios y darle más minutos de Kevin Zenón. Mientras tanto, Bianco, cuyo máximo referente futbolístico es Juan Román Riquelme, se ilusiona con la oportunidad de cumplir su sueño de debutar en la Bombonera.