Así detuvieron al mánager de la ex-Gran Hermano denunciada por viuda negra

Se conoció la primera imagen de la hermanita detenida, luego de que fuera acusada de participar en el robo a un turista estadounidense junto a Cristian Wagner.

La víctima es un turista norteamericano de 40 años, quien compartió la noche con Luciana y Cristian

Luciana Martínez , la exparticipante de Gran Hermano, fue detenida junto a su mánager , acusados de robarles a un turista estadounidense en un hotel del barrio porteño de Palermo. Según trascendió, la modalidad se dio bajo la circunstancia conocida como “viuda negra” .

Primero trascendió que la mediática había sido denunciada, pero horas más tarde, trascendieron las imágenes de ambos acusados siendo detenidos, luego de haber cometido el hecho delictivo en el hotel Smart, donde la pareja había ido junto al turista, y quien horas después radicó la denuncia.

De acuerdo a lo que aseguró la víctima, fue al hotel junto a dos personas que había conocido en un boliche y luego permanecieron en la habitación consumiendo bebidas. Agregó que se quedó dormido y que, al despertar, cerca del mediodía, se encontraba solo y advirtió el faltante de su pasaporte y de un reloj .

En medio de la investigación, comenzaron a surgir más datos del hecho, donde primero trascendió la imagen de Cristian Wagner , cómplice de Martínez, caminando solo por los pasillos del hotel , y también cuando, finalmente, fue interceptado por la Policía requisándolo y encontrándole en su riñonera pruebas de lograr su detención.

Posteriormente, también se dio a conocer el video del momento en el que la exparticipante del reality durante la edición de 2024 siendo trasladada por el personal de seguridad ya esposada.

La detención de la oriunda de Santa Cruz se llevó a cabo en su casa ubicada en Billinghurst al 1100, en el barrio porteño de Palermo, y durante el allanamiento en dicho lugar se encontraron pertenencias de la víctima.

Por su parte, al mánager de la santacruceña “se le secuestró un bolso de cuero con pertenencias del denunciante, un reloj pulsera marca Cartier y dos tarjetas de crédito”. Todos los objetos que el turista estadounidense había denunciado como parte del robo. Ambos acusados quedaron a disposición de la justicia y los elementos robados ya fueron devueltos a su propietario.

Quién es Luciana Martínez, exparticipante de Gran Hermano

Luciana Martínez es una mujer trans que había participado en Gran Hermano en 2024 y causó un gran impacto cuando ingresó a la casa del conocido programa televisivo, tras revelar en vivo que su nombre real era Jorge, y que se transformaba en Luciana solo en la intimidad, ni siquiera su familia lo sabía y se enteró en ese momento.

En dicha edición, la santacruceña fue la 17° hermanita en abandonar la casa cuando quedó mano a mano con Chiara Mancuso, con un 51,2% de los votos.