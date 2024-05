La Joaqui confirmó su relación amorosa con Luck Ra: "Estoy re enamorada, nunca me pasó"

Todo comenzó durante una entrevista con el periodista Javi Gutiérrez, donde le preguntaron a La Joaqui por Luck Ra y señaló: " Es el chico más lindo y bueno del mundo, no quiero contar más porque si se dan cuenta lo bueno que es me lo van a robar ". Si bien no dijo explícitamente que estaban en pareja, todo quedó más que claro.

Por eso, durante un mano a mano con el programa Nadie Dice Nada, la cantante fue consultada sobre estas palabras y lo confirmó: "Es verdad. Estoy muy bien la verdad. Estoy re feliz, estoy re enamorada, me llevo re bien. A veces me da bronca porque es muy nuevo esto para mí, esto de demostrar sentir, me da vergüenza un poco". Con estas palabras, no quedó lugar a las dudas sobre la relación.

"El otro día me di cuenta que estoy re enamorada. Nunca chapé en público y ahora sí. Me encanta como en un año pasé de ser militante del bandidaje a predicadora del amor monogámico. Esta vez dije que no quería ocultar nada, hacerlo tan obvio que la gente ni sospeche. Nuestra primera cita fue en el Luna Park", detalló La Joaqui.

La Joaqui y Luck Ra La primera cita de La Joaqui y Luck Ra fue el 30 de marzo. Redes sociales

Luego, la cantante de 29 años sorprendió con una revelación inesperada: "Estoy 100% segura que nunca me sentí así. Solo me siento así de cómoda con él. Yo desde la primera vez que lo ví me gustaba, pero no se lo decía porque me daba vergüenza". Así, terminó por dejar en claro que sus canciones inventaron un personaje que no es real.

Para finalizar, La Joaqui explicó las dificultades de una nueva relación: "Tuvimos como cuatro citas y no me dió ni un beso. Yo no lo hacía porque me daba vergüenza, mirá si no le gustaba". Tras esto, confirmó que la primera vez fue durante su última juntada, momento en el que se quitó la ropa delante suyo para sacarse la duda y todo se dio como quería.