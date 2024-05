Luck Ra exhibió todo su carisma: la reinvención del cuarteto cordobés

El joven cordobés dio su primera fecha sold out en el inicio de El Baile del Año Tour con invitados de la talla de RusherKing, La T y la M y La K’onga. Sorprendió con el estreno de un tema inédito con Cazzu en vivo y anunciando el remix de Hola Perdida.

Luck Ra ha jugado un papel crucial en la modernización del cuarteto, un género profundamente arraigado en la cultura musical argentina. Al integrar elementos contemporáneos y colaboraciones con artistas de diferentes estilos, logró revitalizar el género. Canciones como Ya No Vuelvas en colaboración con La K'onga y Ke Personajes han sido fundamentales para este renacimiento, mezclando la esencia tradicional del cuarteto con un sonido fresco y moderno que resuena tanto en las pistas de baile como en las plataformas digitales.

El Movistar Arena fue el elegido para El Baile del Año, la nueva gira del cordobés. Con el carisma que lo caracteriza, abrió su show con Te Mentiría y al terminar su segundo tema se emocionó por la ovación del público: "En el Luna Park también lloré y salí re feo, así que voy a intentar salir más facha ahora", bromeó.

Embed - LUCK RA SE EMOCIONA EN SU PRIMER MOVISTAR ARENA El cantante cordobés rompio en llanto en el escenario. @c5n LUCK RA SE EMOCIONA EN SU PRIMER MOVISTAR ARENA El cantante cordobés rompio en llanto en el escenario. sonido original - c5n

La noche fue sumando color con la presencia de invitados sorpresa que subieron al escenario para acompañar a Luck Ra. Entre ellos, Migrantes, RusherKing con el que interpretó el remix de Te Mentiría y Quiero Creer con también La T y la M. El turno de sumar a la La Bersuit llegó con la mundialista Toco y Me Voy y la sorpresa de la noche: el regreso de Cazzu a la música.

Se presentó con el cordobés para tocar en vivo un tema inédito que verá la luz los próximos días y que en el set list aparece como Me muero porque un día, aunque no se sabe si será el nombre oficial en el lanzamiento. Todas estas participaciones no solo prendieron de más baile el show, sino que también subrayaron la versatilidad de Luck Ra y su capacidad para unir a distintos talentos en una misma celebración musical

La presentación contó con una producción de muchísimos músicos en escena, llena de efectos visuales y una puesta en escena que complementó su propuesta musical. Un escenario con impronta argenta y cordobesa, con guiños a los íconos de nuestra idiosincracia como La Mona Jiménez y el mismísimo Messi.

Pero el tema con Cazzu no fue la única primicia de la noche, en el intro de Hola Perdida, Luck Ra anunció que el próximo 30 de mayo saldrá el remix de este tema que alcanzó todos los primeros puestos de los rankings más importantes durante el verano.

La Morocha fue la elegida para cerrar el repertorio propio del cordobés, quien con este tema logró la internacionalización del cuarteto junto a BM, una canción que cambió su carrera, consolidó su estatus como estrella emergente nacional. La causa de que su público trascienda generaciones y que su nombre sea sinónimo de fiesta y baile del año.