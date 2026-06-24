"Necesitás un abogado": el incómodo momento que vivió Nico Occhiato en vivo por la fake news de Flor Peña

Nicolás Occhiato se hizo viral por una respuesta que recibió en pleno móvil de Luzu TV desde Estados Unidos, en la previa del partido que la Selección argentina le ganó 2 a 0 a Austria con goles de Lionel Messi. El dueño del canal de streaming estaba haciendo entrevistas a hinchas argentinos cuando se cruzó con un hombre que se presentó como Esteban, abogado del partido bonaerense de Tigre, quien no desaprovechó la oportunidad.
Cuando Occhiato lo apuró para que hablara, el hincha le lanzó una chicana directa: "Y ustedes también están necesitando uno", dijo en referencia a la tormenta judicial que rodea al canal desde el escándalo por la fake news sobre la salud de Jorge Messi, el padre de Lionel.
Este dicho está relacionado a las consecuencias de la información falsa que Florencia Peña difundió al aire, luego de la cual el dueño del canal comunicó públicamente que la actriz había renunciado. Sin embargo, en las últimas horas trascendió que la situación es bastante más compleja, ya que la propia Peña reconoció que su salida fue pactada. "Acordamos algo que a él sirva y a mí también", señaló la actriz, dejando en claro que la versión oficial no era del todo exacta.
En ese sentido, el abogado Fernando Burlando, que representa a Florencia Peña, prepara una demanda millonaria contra Luzu TV y su dueño, con argumentos que apuntan directamente a la doble vara con la que se manejó la situación dentro del canal.
Flor Peña denunciará a Nico Occhiato y Luzu TV
El periodista Luis Bremer reveló en Desayuno Americano los primeros detalles de la estrategia legal que planteará la defensa de la actriz, luego confirmados por Ángel de Brito en LAM. El eje central del reclamo es la forma en que se manejó la desvinculación: "El tema es que la desafectan primero verbalmente, públicamente, y luego por un mensaje de texto. Entonces, la informalidad de este proceso dio pie a Flor Peña a decir 'La forma en que a mí me rajan, sin haber echado a los demás, que eran los responsables de su empresa, habla de una injuria hacia mí'", explicó Bremer.
La defensa también apuntará a la contradicción pública en la que cayó Occhiato al hablar del episodio. "No es que Nico Occhiato agradeció cuando reapareció en Luzu. Occhiato habló de la situación, pidió disculpas por el medio, y dijo 'Son errores que ocurren'. Pero si son errores humanos que ocurren, ¿por qué tiraste por la ventana a Flor Peña?", comentó el periodista para ilustrar el razonamiento de los letrados de la actriz.
En cuanto a las pretensiones económicas, la presentación judicial irá por todo lo estipulado en el contrato original. "¿Qué va a reclamar Flor Peña? La totalidad del contrato más una compensación económica", detalló Bremer, en referencia al vínculo que unía a la actriz con el canal hasta fin de año para conducir junto a Marley la nueva versión de El Show del Verano.
La estrategia de Burlando se apoyará en demostrar que su clienta simplemente cumplió directivas del equipo de producción de la empresa, que fue impuesto por el propio canal sin intervención de ella. "Yo cumplí una orden, que me dieron no una, sino dos veces, de decir una noticia. Se va a parar allí y va a decir 'Che, si quien me dio la orden sigue en la empresa, y si a Marley tampoco lo desvinculan, ¿por qué se la agarraron solo conmigo?'", resumió Bremer.