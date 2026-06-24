"Necesitás un abogado": el incómodo momento que vivió Nico Occhiato en vivo por la fake news de Flor Peña La actriz prepara una demanda millonaria contra el canal de streaming por la manera en que fue desvinculada luego del episodio de la información falsa. Agregar C5N en









Fernando Burlando, que representa a Florencia Peña, prepara una demanda millonaria contra Luzu TV. Redes sociales

Nicolás Occhiato se hizo viral por una respuesta que recibió en pleno móvil de Luzu TV desde Estados Unidos, en la previa del partido que la Selección argentina le ganó 2 a 0 a Austria con goles de Lionel Messi. El dueño del canal de streaming estaba haciendo entrevistas a hinchas argentinos cuando se cruzó con un hombre que se presentó como Esteban, abogado del partido bonaerense de Tigre, quien no desaprovechó la oportunidad.

Cuando Occhiato lo apuró para que hablara, el hincha le lanzó una chicana directa: "Y ustedes también están necesitando uno", dijo en referencia a la tormenta judicial que rodea al canal desde el escándalo por la fake news sobre la salud de Jorge Messi, el padre de Lionel.

Este dicho está relacionado a las consecuencias de la información falsa que Florencia Peña difundió al aire, luego de la cual el dueño del canal comunicó públicamente que la actriz había renunciado. Sin embargo, en las últimas horas trascendió que la situación es bastante más compleja, ya que la propia Peña reconoció que su salida fue pactada. "Acordamos algo que a él sirva y a mí también", señaló la actriz, dejando en claro que la versión oficial no era del todo exacta.

En ese sentido, el abogado Fernando Burlando, que representa a Florencia Peña, prepara una demanda millonaria contra Luzu TV y su dueño, con argumentos que apuntan directamente a la doble vara con la que se manejó la situación dentro del canal.

"Soy abogado y estan necesitando uno"

Me mueroooooo

Nico de caga de risa pic.twitter.com/lVFKtRTn10 — pepe ochoa (@pepeochoa88) June 23, 2026 Flor Peña denunciará a Nico Occhiato y Luzu TV El periodista Luis Bremer reveló en Desayuno Americano los primeros detalles de la estrategia legal que planteará la defensa de la actriz, luego confirmados por Ángel de Brito en LAM. El eje central del reclamo es la forma en que se manejó la desvinculación: "El tema es que la desafectan primero verbalmente, públicamente, y luego por un mensaje de texto. Entonces, la informalidad de este proceso dio pie a Flor Peña a decir 'La forma en que a mí me rajan, sin haber echado a los demás, que eran los responsables de su empresa, habla de una injuria hacia mí'", explicó Bremer.