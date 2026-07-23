La industria metalúrgica volvió caer en junio y acumula una baja del 5,7% en el primer semestre El último informe de actividad de ADIMRA marca que la merma es tanto a nivel interanual (-4,6%) como en su comparación con mayo (-0,3%). La incidencia de el bajo nivel de uso de la capacidad instalada y la pérdida de puestos de trabajo. Ocho de nueve sectores sufrieron retracciones de hasta 9,4%. Por Agregar C5N en









La capacidad instalada del sector se ubica en 40,8%.

La industria metalúrgica no repunta, volvió a caer en junio y acumula una baja del 5,7% en el primer semestre del año. El dato se desprende del último informe de actividad de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) donde detalla que la merma alcanza al nivel interanual (-4,6%), como en su comparación con mayo (-0,3%).

El dato estuvo influenciado por incidencia de el bajo nivel de uso de la capacidad instalada y la pérdida de puestos de trabajo. En este marco, ocho de nueve sectores sufrieron retracciones de hasta 9,4%.

La producción de las empresas metalúrgicas vinculadas a distintas cadenas de valor mostró un desempeño negativo generalizado. Todas los sectores relevadas registraron caídas interanuales, en línea con el retroceso del promedio metalúrgico (-4,6%). Las contracciones más acotadas se observaron en agroindustria (-2,4%) y alimenticio (-4,1%), seguidas por energía eléctrica (-4,5%), que se ubicaron por debajo del promedio general del sector.

Las mayores caídas se observaron en empresas vinculadas a construcción (-7,1%) y consumo final (-9,8%), esta última con el retroceso más pronunciado del mes. Minería (-5,9%), petróleo y gas (-6,1%) y automotriz (-6,3%) también se ubicaron por encima del promedio.

Qué se espera a futuro Según marca el reporte de actividad metalúrgica, "las expectativas empresarias muestran un deterioro incipiente. Si bien el neto se mantiene en terreno positivo, se redujo respecto de meses anteriores y la distribución de respuestas se movió hacia los extremos: cayó la proporción de empresas que no espera cambios (45,1%) y aumentó la que anticipa una disminución sustancial de su producción (7,8%, contra 1,4% el mes previo). A su vez, ninguna firma espera un aumento significativo".