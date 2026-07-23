23 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

La industria metalúrgica volvió caer en junio y acumula una baja del 5,7% en el primer semestre

El último informe de actividad de ADIMRA marca que la merma es tanto a nivel interanual (-4,6%) como en su comparación con mayo (-0,3%). La incidencia de el bajo nivel de uso de la capacidad instalada y la pérdida de puestos de trabajo. Ocho de nueve sectores sufrieron retracciones de hasta 9,4%.

Por
La capacidad instalada del sector se ubica en 40

La capacidad instalada del sector se ubica en 40,8%. 

La industria metalúrgica no repunta, volvió a caer en junio y acumula una baja del 5,7% en el primer semestre del año. El dato se desprende del último informe de actividad de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) donde detalla que la merma alcanza al nivel interanual (-4,6%), como en su comparación con mayo (-0,3%).

Te puede interesar:

Comerciales textiles advierten sobre la caída del consumo: "Me equivoqué al votar a Milei"

El dato estuvo influenciado por incidencia de el bajo nivel de uso de la capacidad instalada y la pérdida de puestos de trabajo. En este marco, ocho de nueve sectores sufrieron retracciones de hasta 9,4%.

La producción de las empresas metalúrgicas vinculadas a distintas cadenas de valor mostró un desempeño negativo generalizado. Todas los sectores relevadas registraron caídas interanuales, en línea con el retroceso del promedio metalúrgico (-4,6%). Las contracciones más acotadas se observaron en agroindustria (-2,4%) y alimenticio (-4,1%), seguidas por energía eléctrica (-4,5%), que se ubicaron por debajo del promedio general del sector.

Las mayores caídas se observaron en empresas vinculadas a construcción (-7,1%) y consumo final (-9,8%), esta última con el retroceso más pronunciado del mes. Minería (-5,9%), petróleo y gas (-6,1%) y automotriz (-6,3%) también se ubicaron por encima del promedio.

Qué se espera a futuro

Según marca el reporte de actividad metalúrgica, "las expectativas empresarias muestran un deterioro incipiente. Si bien el neto se mantiene en terreno positivo, se redujo respecto de meses anteriores y la distribución de respuestas se movió hacia los extremos: cayó la proporción de empresas que no espera cambios (45,1%) y aumentó la que anticipa una disminución sustancial de su producción (7,8%, contra 1,4% el mes previo). A su vez, ninguna firma espera un aumento significativo".

"En un contexto de baja actividad y un mercado interno que se achica, las expectativas continúan reflejando un escenario de estancamiento y cautela", completó.

Noticias relacionadas

El dólar oficial se mantiene estable durante la semana.

El dólar sigue subiendo y se aleja de los $1.500

El riesgo país se eleva en medio del malestar de los mercados.

La suba del petróleo empuja al riesgo país hasta casi los 430 puntos y los ADRs se hunden hasta 5%

En la primera mitad del año la baja del consumo masivo fue del 2,9%

El consumo masivo volvió a caer en junio y encadenó su sexta baja consecutiva

El salario mínimo, en caída libre.

El salario mínimo cayó 40% en su poder de compra desde la asunción de Javier Milei

play

Caputo presentó el proyecto de Inocencia Fiscal II: "Tener los dólares bajo el colchón es un muy mal negocio"

El Indec publica el dato de actividad de mayo: ¿empiezan los mejores 18 meses que había anticipado Luis Caputo?

La actividad económica creció 0,2% interanual en mayo, pero cayó por segundo mes consecutivo

Rating Cero

Escala el revuelo tras la reacción de la artista post final del Mundial.

Máxima alerta por el drama que atraviesa Rosalía tras el escándalo: "Están preocupados"

El peculiar pedido de la exparticipante de Gran Hermano.

El inesperado pedido de Daniela Celis en Gran Hermano que generó gritos y una ola de reacciones

Un futbolista que vistió la Albiceleste se refirió a su relación con una panelista.

Jugó un Mundial con Argentina, salió con una periodista famosa y ahora le declaró su amor a una colega de su ex

Griselda Siciliani brilló en el cine español con Sentimental (2020), nominada a los Premios Goya.

Griselda Siciliani se cansó de la campaña antiargentina y lanzó un fuerte descargo en las redes

Un famoso actor de Marvel criticó a la Argentina.

Un reconocido actor de Marvel se sumó al discurso antiargentina y criticó a Messi

Nuevo rumbo para un reconocido streamer. 

Deja todo: es uno de los streamers más exitosos y sorprendió al tomar una drástica decisión

últimas noticias

Bariloche alcanza una ocupación del 85%, Malargüe del 80% y Tierra del Fuego mantiene un promedio cercano al 70% en la temporada de invierno 2026.

Ante la caída del turismo nacional, el Gobierno destacó el récord de turistas extranjeros de países no limítrofes

Hace 11 minutos
La Policía de Santa Fe intervino en el hecho.

Violencia en Santa Fe: asesinaron a un barra de Colón y dispararon la casa del presunto asesino

Hace 12 minutos
Escala el revuelo tras la reacción de la artista post final del Mundial.

Máxima alerta por el drama que atraviesa Rosalía tras el escándalo: "Están preocupados"

Hace 34 minutos
El técnico estaba trabajando con juveniles de su club cuando se descompensó y falleció.

Luto en el fútbol: falleció un famoso DT mientras dirigía un entrenamiento

Hace 49 minutos
El peculiar pedido de la exparticipante de Gran Hermano.

El inesperado pedido de Daniela Celis en Gran Hermano que generó gritos y una ola de reacciones

Hace 53 minutos