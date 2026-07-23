Lapidaria decisión contra Rosalía tras el escándalo en redes sociales: "Está confirmado" La artista española recibió una de las noticias más inesperadas en medio de toda la polémica por la campaña antiargentina y no hay vuelta atrás: "No se hará" Agregar C5N en









¿Todo mal con Rosalía? Redes sociales

La polémica por la campaña antiargentina llegó tan lejos como una suspensión. En Córdoba iban a realizarle un homenaje a la cantante Rosalía en el marco de los conciertos que brindará en el país en el Movistar Arena, pero todo se canceló por el escándalo.

Según explicó el director del espacio cultural, Piky Sánchez, la decisión responde al clima que se generó alrededor de la figura de la cantante española e intenta evitar cualquier situación que pudiera poner en riesgo tanto al público como a los músicos, quienes preparaban el espectáculo desde hacía varias semanas.

View this post on Instagram En la cuenta oficial del museo, dejaron en claro que la suspensión del concierto se concretó "por razones ajenas a la organización del museo y en resguardo de los artistas", aunque no especificaron si la decisión se tomó tras el cuestionado accionar de la artista, quien compartió un posteo con agravios hacia la Argentina.

Sin embargo, las fechas que tiene programada la artista no se modificarán: 1, 2, 4 y 6 de agosto tocará en el Movistar Arena ante sus fanáticos y, a pesar de los intentos, quienes ya compraron su entrada previo a los últimos 10 días, no podrán devolverla y tendrá que asistir.

Paso a paso: cómo gestionar el reembolso de las entradas de Rosalía para el Movistar Arena El trámite se realiza de manera digital a través del canal de atención al cliente de la plataforma del recinto. Para gestionar el reembolso de los tickets del concierto de Rosalía en Argentina 2026, seguí estos pasos.

Redactar un correo electrónico: enviá un e-mail a la dirección oficial de soporte: [email protected].

Adjuntar comprobantes: es fundamental adjuntar la confirmación de la compra, las entradas digitales recibidas o el comprobante de pago emitido por la plataforma.

Completar los datos personales: incluir en el cuerpo del mensaje el nombre del titular de la compra, DNI y el código o número de orden del ticket.