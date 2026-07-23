Lapidaria decisión contra Rosalía tras el escándalo en redes sociales: "Está confirmado"

La polémica por la campaña antiargentina llegó tan lejos como una suspensión. En Córdoba iban a realizarle un homenaje a la cantante Rosalía en el marco de los conciertos que brindará en el país en el Movistar Arena, pero todo se canceló por el escándalo.
Según explicó el director del espacio cultural, Piky Sánchez, la decisión responde al clima que se generó alrededor de la figura de la cantante española e intenta evitar cualquier situación que pudiera poner en riesgo tanto al público como a los músicos, quienes preparaban el espectáculo desde hacía varias semanas.
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En la cuenta oficial del museo, dejaron en claro que la suspensión del concierto se concretó "por razones ajenas a la organización del museo y en resguardo de los artistas", aunque no especificaron si la decisión se tomó tras el cuestionado accionar de la artista, quien compartió un posteo con agravios hacia la Argentina.
Sin embargo, las fechas que tiene programada la artista no se modificarán: 1, 2, 4 y 6 de agosto tocará en el Movistar Arena ante sus fanáticos y, a pesar de los intentos, quienes ya compraron su entrada previo a los últimos 10 días, no podrán devolverla y tendrá que asistir.
Paso a paso: cómo gestionar el reembolso de las entradas de Rosalía para el Movistar Arena
El trámite se realiza de manera digital a través del canal de atención al cliente de la plataforma del recinto. Para gestionar el reembolso de los tickets del concierto de Rosalía en Argentina 2026, seguí estos pasos.