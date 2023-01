La inesperada definición de Thiago tras salir de la casa de Gran Hermano

"Me siento bien con ella, voy a estar esperándola afuera. Para mí fue una relación que fue muy linda. Ella es más grande y me sentí identificado. Me gusta estar con ella, tenerla de compañera" , detalló el joven de 19 años, quien reveló que le gustaría convivir con la oriunda de Morena: "Me gustaría ir a vivir con Daniela".

La casa me ganó, di todo lo que tenía que dar y disfruté mucho La casa me ganó, di todo lo que tenía que dar y disfruté mucho

El oriundo de González Catán destacó que la experiencia de estar en GH fue una modificación profunda para su vida: "Me cambió en muchas cosas. Ahora puedo ayudar a mis hermanos y si quiero comprarme unas zapatillas. ¡La casa me abrió la cabeza, tengo otra forma de pensar! Ahora sé que mis hermanos pueden estar solos sin mí, hasta me puedo ir a alquilar".

En la misma línea, al enfocarse en el futuro, Thiago no dudó acerca de los caminos que le gustaría transitar a corto y mediano plazo, luego de trabajar durante gran parte de su vida en el Mercado Central y como recolector de cartón: "Ahora me gustaría boxear, pero también ser panelista en la televisión".

Con Nacho tomamos mucha afinidad porque somos los más chicos de la casa. Hablamos mucho Con Nacho tomamos mucha afinidad porque somos los más chicos de la casa. Hablamos mucho

"No quería hacerme la víctima"

Thiago explicó la razón por la cual no hizo foco en su historia de vida durante la estadía en la casa: "Yo necesito la plata, pero también con lo que tengo me puedo arreglar para ser feliz. Y la verdad es que no quería hacerme la víctima".

El participante de GH reveló el motivo por el que abandonó la prueba semanal, que tenía como premio un automóvil: "Lo dejé porque no me hace falta el auto. Siempre estuve caminando y en colectivo. Había gente que lo merecía más que yo, como Maxi".