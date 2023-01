Gran Hermano 2022: Carmen Barbieri amenazó a Alfa con denunciarlo por un insólito hecho

La conductora Carmen Barbieri cargó contra el participante de Gran Hermano 2022 Walter "Alfa" Santiago , ya que este relató en dos ocasiones que soñó que ella moría en un sueño . Esto generó diversas reacciones en redes sociales, ya que no es la primera vez que lo cruza públicamente .

Durante el programa Mañanísima de Ciudad Magazine, Carmen Barbieri aprovechó para hablar sobre las declaraciones de Walter Santiago. "A Alfa le voy a hacer un juicio porque dijo que yo me había muerto. Mi mamá me decía que, si soñaban eso, te alargaban la vida", advirtió.

Pero no solo se quedó allí, sino que luego continuó: "Si gana, le voy a hacer un juicio para sacarle la plata. No, mentira, pero es feo lo que dice". De esta manera, bromeó sobre la situación, pero no ocultó su desencanto con lo ocurrido.

La primera vez que Walter había hablado al respecto, lo hizo delante de Maxi y Thiago. "Soñé que se murió Carmen Barbieri. Las noticias boludo, Federico Bal llorando", relató antes de que la producción de Gran Hermano 2022 elija cambiar el plano para que no se escuche más.

La segunda vez fue en la noche y con casi todos los participantes presentes: "Murió Carmen Barbieri. Rodolfo Barili dando la noticia. Yo decía 'uh, que locura'. Iban a la sala de velatorio y llegaba Fede Bal. Aparece la 'gorda', Georgina -Barbarossa-, una de las últimas que trabajó con Carmen".