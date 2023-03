La increíble cifra que le ofreció un famoso a La Tora de Gran Hermano para tener sexo

La Tora contó que, tras su paso por el exitoso reality de Telefe, recibió distintos mensajes a través de Instagram. "Me escriben actores, famosos y futbolistas de primera, de la B también. A veces respondo buena onda como profesionalmente, digamos", detalló.

Sin embargo, a la exjugadora explicó que "trato de ni hablar ni nada porque no me interesa" y confirmó que espera reencontrarse con Nacho Castañares cuando salga de la casa e intentar continuar la relación que nació en el reality.

"La realidad es que si me escriben así de la nada para empezar a hablar no respondo. Pero si alguien me pone un comentario buena onda, de buena manera, ese sí lo respondo, pero cuando empieza el tiroteo me hago la boluda”, agregó.

Gran Hermano Nacho Lucila Tora Redes sociales

Momentos después, el conductor Ulises Jaitt indagó un poco más y quiso conocer si le habían ofrecido dinero a cambio de tener relaciones sexuales. "Si. Pero no le di bola, lo dejé pasar", sorprendió Lucila sin dar a conocer qué famoso le hizo la propuesta.

"Creo que eran 10 mil dólares. Pensé que me estaban descansando, que era mentira", contó Lucila revelando la importante cifra económica restándole importancia a la propuesta.

Mientras tanto, la Tora aguarda la final del reality y confía en que Nacho se convierta en ganador, después de permanecer aislado durante cinco meses.