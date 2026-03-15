Guillermina Valdés sorprendió con su impresionante transformación: este es su nuevo look La actriz volvió a captar miradas con una renovación estética compartida en redes sociales. Su elección volvió a despertar comentarios entre seguidores y especialistas del mundo fashion. + Seguir en







Su estilo se caracteriza por apostar a transformaciones frecuentes. Redes sociales

La actriz y empresaria Guillermina Valdés volvió a llamar la atención con una renovación en su peinado.





La figura compartió en redes sociales el resultado del nuevo corte elegido para la temporada de otoño.





El estilo mantiene el clásico “bob” rubio con flequillo, aunque con un acabado más natural que versiones anteriores.





Su elección volvió a generar comentarios entre seguidores y especialistas en moda, que destacaron su influencia en tendencias. Guillermina Valdés volvió a llamar la atención del público luego de mostrar un cambio en su imagen. La actriz compartió en sus redes sociales el resultado de un nuevo corte de pelo que rápidamente despertó comentarios entre sus seguidores y especialistas en moda.

A lo largo de su carrera, la figura fue observada de cerca por quienes siguen las tendencias estéticas. Su estilo se caracteriza por apostar a transformaciones frecuentes, especialmente en el pelo, lo que la posicionó como una referencia dentro del mundo fashionista.

En esta ocasión, la llegada de una nueva temporada fue el momento elegido para renovar su apariencia y reafirmar su inclinación por los peinados que marcan estilo dentro del espectáculo y la moda.

Guillermina Valdés Redes sociales Los mil looks de Guillermina Valdés Durante las últimas semanas, Guillermina Valdés también fue noticia por su trabajo en la obra teatral El Divorcio del Año, un proyecto que recibió gran repercusión. En ese contexto profesional, la actriz había sostenido un determinado estilo de peinado, aunque con el cambio de estación decidió apostar nuevamente por una renovación.

A través de sus historias de Instagram, la actriz mostró el momento en que su peluquero realizó el nuevo corte. El estilo mantiene el corte “bob” rubio que viene utilizando desde hace tiempo, acompañado por el flequillo presente en sus últimas apariciones. Pese a eso, en esta oportunidad eligió un acabado más relajado, alejándose de las líneas rectas y tradicionales.