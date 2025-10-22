La actriz española sorprendió en Los Ángeles con un nuevo tono de cabello bautizado como “caramel flan”, una fusión de dorado y miel que se volvió tendencia en Hollywood.

El nuevo look de Cruz marcó tendencia y se perfila como el color del otoño.

Penélope Cruz causó sensación en la Academy Museum Gala 2025 de Los Ángeles al lucir un cambio de look que marcó tendencia inmediata. La actriz española, de 51 años , apareció enfundada en un vestido blanco de Chanel con cristales y detalles de strass, pero fue su nuevo color de cabello lo que acaparó todos los flashes.

El responsable del estilismo fue el reconocido peluquero griego Dimitris Giannetos , quien definió el tono como “ caramel flan ”, un matiz que mezcla destellos dorados, miel y cobre . Según explicó, la transformación fue pensada para resaltar la luminosidad del rostro de la actriz y aportar una calidez sutil que equilibra elegancia y frescura.

Penélope Cruz impactó en la gala con su melena “caramel flan” y un vestido blanco de Chanel.

Los expertos en belleza coinciden en que este color representa l a versión más sofisticada del balayage , logrando un degradado imperceptible y brillante . Además, se adapta a distintas tonalidades de piel y requiere poco mantenimiento, lo que lo convierte en una opción perfecta para quienes buscan un cambio visible sin perder naturalidad .

Penélope Cruz recibió el Icon Award

Durante la gala, Penélope Cruz fue reconocida con el Icon Award, premio que celebra la trayectoria de figuras que marcan la historia del cine. La actriz recibió el galardón con emoción y agradeció a su equipo creativo por acompañarla a lo largo de su carrera.

Penélope Cruz 2 El tono fue creado por el estilista Dimitris Giannetos, figura clave de Hollywood. Instagram (dimitrishair)

Con este look, la española reafirma su estatus como referente de estilo y elegancia internacional. Su paso por la alfombra roja no solo dejó una imagen inolvidable, sino que también impuso una nueva tendencia capilar que ya promete arrasar en la temporada de otoño.