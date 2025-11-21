La impresionante transformación de Emilia Attias: cambió de look con estilo La actriz y actual participante de Masterchef Celebrity suele marcar tendencia en redes sociales, pero nadie esperaba el nuevo estilo que lució en una sesión de fotos. Como siempre, cosechó elogios de sus seguidores.







Emilia Attias sorprendió con su nuevo look. Redes sociales

Emilia Attias comparte muchos de sus looks en redes sociales y causa furor entre sus seguidores.

La actriz sorprendió al publicar una sesión de fotos en la que lució un nuevo peinado.

Dejó atrás el pelo lacio y lo reemplazó por una melena con rulos definidos.

Eligió un estilo bedhead, intencionalmente despeinado, para darle un aire relajado y fresco. Emilia Attias deslumbra con su belleza en redes sociales y sus seguidores siguen con atención todos sus looks, siempre elegantes e impecables, con los que suele marcar tendencia. Recientemente, la actriz sorprendió a todos con una impresionante transformación que no dejó atrás el estilo.

La participante de Masterchef Celebrity se olvidó del cabello lacio por un rato y compartió una sesión de fotos donde se la vio con una melena de rulos bien definidos. El pelo le caía apenas un poco más abajo de los hombros, con ondas amplias, voluminosas y más marcadas en las puntas.

Además, lo peinó con una raya al costado, de manera que formara un flequillo largo y lateral que enmarcaba su rostro. A pesar de que los rulos estaban bien definidos, Emilia le dio un aire fresco y relajado con un poco de volumen en las raíces y un estilo bedhead, intencionalmente despeinado.

Emilia Attias look Instagram @emilia_att La reacción de Moria Casán al Turco Naim tras la separación con Emilia Attias Emilia Attias y el Turco Naim anunciaron su separación en mayo de 2024, después de 20 años juntos y una hija en común. La situación fue difícil para el comediante, que decidió viajar a Ecuador y alejarse un poco de los medios, pero volvió a aparecer en el programa de Moria Casán y la diva no ocultó su sorpresa.

"¡Ay, qué pinta! ¡Qué empoderado, qué moderno, mi amor!", lo saludó la conductora apenas lo vio en el móvil de La mañana con Moria. "¡Qué bien te hizo separarte, papito! De los pocos tipos que veo que quedan divinos después de la separación. ¡Más pinta que antes, chabón! ¿Qué te pasó?", bromeó.

En esa misma nota, el Turco contó que, al igual que Emilia, está conociendo a alguien y empezando una nueva relación sentimental. "Hay algo dando vueltas, pero no lo quiero quemar. Contar las cosas a veces trae consecuencias. No es famosa, pero anda por los medios. Ya la van a ver", deslizó.