El tenista Nick Kyrgios dio positivo de cocaína en el torneo de Mallorca, fue suspendido y pidió perdón

El tenista australiano fue sometido al dopaje en el ATP 250 y se confirmó la presencia de benzoilecgonina. Por lo que, la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis le impedirá competir por tiempo indeterminado. "He cometido un grave error y asumo toda la responsabilidad por ello”, reconoció.

El australiano Nick Kyrgios fue suspendido de manera provisional tras dar positivo en cocaína en un control antidopaje en el ATP 250 de Mallorca. La Agencia Mundial Antidopaje confirmó la presencia de la sustancia en la muestra tomada el 22 de junio y le prohibió la competencia desde el 4 de agosto del 2026.

El organismo precisó que la sustancia por la cual dio positivo, benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína, está prohibida en competición dentro del Programa Antidopaje del Tenis. Sucede que está clasificada como estimulante y sustancia de abuso. Sin embargo, prevé sanciones reducidas cuando el consumo ocurre fuera de competición.

Kyrgios no podrá presentarse en ningún evento a nivel ATP, World Tenis, ni Grand Slam o de cualquier federación nacional. Actualmente ocupa el puesto N°919 y en 2026 jugó solo cuatro partidos, pero supo ser finalista de Wimbledon en 2022 y ganó 7 títulos a nivel ATP.

El jugador publicó una historia de Instagram y se adelantó a la noticia: “Quería que esto lo escucharas primero de mí. Recientemente he dado positivo en un control antidopaje en Mallorca por cocaína. Cometí un gravísimo error y asumo toda la responsabilidad por ello ”.

El australiano de 31 años, que jugó en Argentina en una exhibición junto con Juan Martín del Potro en 2017, publicó un descargo en sus redes sociales: “Lo siento por mis aficionados, mi familia, mis patrocinadores y por todas las personas cercanas a mí. Sobre todo, lo siento por los niños que me siguen. Sé el ejemplo que esto supone y estoy profundamente decepcionado conmigo mismo ”.

“No voy a poner excusas, pero sí quiero dar algo de contexto sobre la situación en la que me encontraba. Los últimos dos años de lesiones me han pasado una enorme factura, tanto física como mentalmente. Mi cuerpo no ha sido capaz de hacer lo que mi mente esperaba de él, y aceptar que me estoy acercando al final de mi carrera ha sido más difícil de lo que jamás imaginé”, sumó.

Redes sociales

Y sumó: “Siempre he dicho que yo no elegí el tenis; el tenis me eligió a mí. Pero dejar atrás algo que ha sido toda mi vida es una de las cosas más difíciles a las que me he enfrentado. En algunos momentos me he sentido indefenso y solo. Nada de eso justifica lo que hice”.

“Sin embargo, la buena noticia es que esto me ha servido como una llamada de atención. Durante los próximos 28 días me alejaré de las redes sociales y de la vida pública mientras me centro en recuperarme y ponerme bien. Les pediría a todos que respeten mi privacidad durante este tiempo y, sobre todo, la privacidad de mi familia. Lo siento. Haré el trabajo necesario y volveré siendo mejor”, concluyó.