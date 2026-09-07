Es un famoso cantante, tuvo paso por un reality muy conocido y ahora fue arrestado tras una grave acusación

El mundo de la música urbana y los realities televisivos se encuentra conmocionado tras la detención de Deshundre "Dre" Vinson , exconcursante del exitoso programa America’s Got Talent . El joven artista de 22 años fue arrestado en Chattanooga , Tennessee , luego de una minuciosa investigación policial. Las autoridades locales le impusieron cargos formales sumamente graves por la muerte de su propio sobrino.

El dramático episodio ocurrió el pasado domingo 16 de agosto en la zona de la piscina de un complejo de apartamentos situado en Central Avenue . Según detallaron los reportes oficiales de la policía, el pequeño Sy’Mir Draco Vinson , de apenas 4 años, permaneció aproximadamente nueve minutos bajo el agua. Las cámaras de seguridad del lugar captaron el momento exacto en que el menor resbaló y forcejeó antes de hundirse en la parte más profunda.

Agentes del Departamento de Policía de Chattanooga que acudieron por un incidente independiente escucharon desesperados gritos de auxilio. Al aproximarse al sector de la piscina, constataron que un civil le practicaba maniobras de reanimación cardiopulmonar a la víctima inconsciente. El niño fue de inmediato trasladado de urgencia a un centro hospitalario pediátrico.

Pese a los esfuerzos médicos y a permanecer internado en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) durante cinco días, el menor lamentablemente falleció a consecuencia de las graves lesiones. Los investigadores judiciales descubrieron posteriormente que el cantante tenía la responsabilidad legal y directa de cuidar al niño y a su hermano de 6 años durante esa fatídica jornada.

Ante la gravedad de los elementos probatorios reunidos, la fiscalía formuló cargos que incluyen un cargo de homicidio en primer grado y tres cargos de maltrato infantil agravado. El expediente carcelario de la Oficina del Sheriff del Condado de Hamilton fijó una millonaria fianza de u$s750 mil , mientras se espera el avance definitivo de las audiencias judiciales programadas en los tribunales de Tennessee.

Quién es Deshundre Vinson

Deshundre "Dre" Vinson es un joven cantante de 22 años oriundo de Tennessee que saltó a la fama nacional como vocalista principal y miembro del trío de música R&B contemporánea Citi Limitz. El grupo musical, conformado por dos hermanos y su primo, logró viralizar su talento a través de la plataforma TikTok. Dicha popularidad digital les permitió dar el gran salto a la televisión estadounidense con destacadas apariciones artísticas en programas de máxima audiencia como The Ellen DeGeneres Show y la temporada 20 de America’s Got Talent.

La investigación policial determinó un grado de negligencia alarmante al reconstruir los hechos del pasado 16 de agosto. Según consta en la investigación de los detectives, Vinson permitió que la víctima y su hermanito de 6 años caminaran solos y sin ningún tipo de supervisión adulta una distancia cercana a los 320 metros desde su apartamento hasta la piscina comunitaria. Los letreros del complejo advertían explícitamente sobre la prohibición de ingreso a menores de 14 años sin compañía adulta y la ausencia absoluta de un salvavidas de turno.

Un elemento clave incorporado al expediente judicial provino del análisis de las cámaras de seguridad del complejo habitacional. Las imágenes permitieron corroborar a los investigadores que "detectives no observaron a Vinson en la piscina antes, durante o después del ahogamiento", evidenciando una ausencia total en sus deberes de custodia y protección hacia los menores que tenía bajo su tutela directa en ese momento.

Las pruebas digitales recolectadas por la fiscalía agravaron drásticamente la situación procesal del imputado en las últimas horas. De acuerdo con los informes de las cadenas locales WTVC y Chattanoogan, los investigadores obtuvieron mensajes de texto intercambiados directamente entre el cantante y la madre del niño. En dichas conversaciones escritas, el propio Vinson reconoció abiertamente "la falta de supervisión y su tardía respuesta ante el ahogamiento".

Tras conocerse el trágico desenlace y el avance de las órdenes de captura, las autoridades policiales detallaron que el músico y otra persona vinculada al contrato de alquiler abandonaron precipitadamente el domicilio. Finalmente, agentes policiales concretaron su arresto en otra finca de Chattanooga. Actualmente permanece encerrado en la cárcel del condado a la espera de su próxima comparecencia ante la jueza Samantha Lunn, mientras la oficina del defensor público local evalúa los pasos a seguir en esta instancia judicial.