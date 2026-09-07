Tras la reunión de Gabinete, Javier Milei se reunió con empresarios de innovación tecnológica

Tras una cumbre de más de tres horas con el resto de los ministros, el Presidente mantuvo, primero, un encuentro con el fundador de DayOne Data, una multinacional de data centers con inversión china, y, más tarde, con directivos de Tesla.

El presidente, Javier Milei, encabezó este lunes en Casa Rosada una nueva reunión de Gabinete , que tuvo como principales ejes el conflicto por las Islas Malvinas, el Presupuesto 2027 y la reforma electoral, en particular el futuro de las PASO. Fue una jornada movida para el Presidente, quien, más tarde, mantuvo encuentros con empresarios vinculados a la innovación tecnológica : primero, estuvo junto al fundador de DayOne Data, empresa vinculada a infraestructura para la inteligencia artificial , y, más tarde, con directivos de la automotriz eléctrica Tesla .

Tras más de tres horas con sus ministros, Milei se juntó, primero, con el fundador de DayOne Data, William Huang, y su CEO, Jamie Khoo . También participaron Luis Caputo y Pablo Quirno. La compañía forma parte del mayor operador de centros de datos de China y trabaja en países como Singapur, Malasia, Indonesia, Hong Kong, Tokio, Finlandia y España. Hace un mes, Peter Lamelas, embajador de EEUU en Argentina, había cuestionado posibles inversiones chinas de este estilo, especialmente en la zona de Vaca Muerta. "Argentina no necesita que nadie le enseñe cómo atraer mejor inversiones extranjeras" , le respondieron desde la embajada de ese país.

Más tarde, el mandatario se encontró con una serie de directivos de Tesla , el gigante que conduce su ¿amigo? Elon Musk. Acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, Milei estuvo con David Feinstein, director de finanzas, comercio global y mercados; Karen Steakley, directora de políticas públicas y desarrollo de negocios; Stephan Spazier, jefe de nuevos mercados; además de Francisco Mayorga y José Luis Martins. En julio comenzó a rumorearse que la automotriz avanzaba con su desembarco, especialmente después de la llegada de BYD, pero todavía no se conocieron fechas concretas .

Se trató del tercer encuentro consecutivo que organiza el Presidente en las últimas semanas y reunió a buena parte de los principales funcionarios del Gobierno. Entre los presentes estuvieron el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor presidencial Santiago Caputo; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; y la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien actualmente se desempeña como senadora.

Desde Casa Rosada, Lucila Entín señaló a C5N que el Gobierno definió algunos puntos para avanzar con los lineamientos anunciados por Milei durante su última cadena nacional sobre Malvinas, incluidas las sanciones contra empresas que exploten recursos en las islas y la posible conformación de un Consejo de Seguridad Nacional.

Puerto Argentino, capital de las Islas Malvinas. Observatorio Malvinas

Los funcionarios también conversaron sobre el cierre del proyecto de Presupuesto 2027, que debe ser enviado al Congreso antes del 15 de septiembre, y por otro lado, planteraon una discusión electoral que sufrió un cambio de rumbo: según ratificó Entín, la eliminación de las PASO "queda bastante descartada" por falta de acompañamiento y, en la reunión, Milei y su equipo habrían acordado modificaciones para que dejen de ser obligatorias, con el objetivo de alcanzar un consenso.

En paralelo, se debatió la relación con los gobernadores que aparece como uno de los principales desafíos políticos para la Casa Rosada, especialmente por los reclamos vinculados con el endeudamiento de los ciudadanos y las dificultades económicas que atraviesan las provincias. "Se le empieza a complicar", advirtió el periodista Marcos Cittadini sobre el panorama socioeconómico de las familias y los reclamos de los mandatarios provinciales al Ejecutivo nacional al respecto, en La Mañana, conducida por Antonio Fernández Llorente,

El periodista también vinculó ese escenario con las dificultades que enfrenta el Gobierno para conseguir apoyos parlamentarios y puso como ejemplo el Súper RIGI, que permanece trabado en el Senado. En ese marco, la discusión por los recursos provinciales y las demandas de los gobernadores pueden convertirse en un factor determinante para la agenda legislativa oficial.

La discusión sobre Malvinas no se limita a las sanciones anunciadas por el Gobierno. También genera interrogantes dentro de la propia agenda oficial sobre la implementación del Consejo de Seguridad Nacional, los organismos que lo integrarían y el alcance de las facultades que tendría, un punto que despertó cuestionamientos durante el fin de semana.

En materia económica, el Presupuesto aparece atravesado por la necesidad de negociar con las provincias. Los gobernadores tienen peso en el Congreso y mantienen reclamos por los recursos que reciben sus distritos, en un escenario donde la Casa Rosada necesita conseguir acompañamiento para sus proyectos mientras varias iniciativas oficiales encuentran dificultades en el Senado.

El Senado de la Nación. Redes sociales

La discusión electoral, en tanto, muestra un cambio en la estrategia del Gobierno: ante la falta de respaldo para eliminar las PASO, la alternativa que gana terreno es modificar su carácter obligatorio. El objetivo sería avanzar con una reforma que reduzca su impacto sobre el calendario electoral sin abrir una pelea parlamentaria que el oficialismo hoy no tiene asegurada.