La gira de 1915 con "Fuera de lugar", un disco "a contramano" de la industria

En un mundo donde la automatización y la producción excesiva dominan la industria musical, 1915 optó por hacer lo contrario. "Queríamos ser lo más transparentes posible y no acatar los conceptos pre concebidos de lo que deberíamos ser" concluye el cantante sobre la producción del disco.

Esta elección también se refleja en las letras del álbum, todas escritas en primera persona, hablando sobre sentirse constantemente fuera del establishment y desafiar las normas del sistema.

El proceso de grabación fue diferente a los discos anteriores de la banda. En lugar de grabar cada instrumento por separado y hacer múltiples tomas, optaron por grabar todos juntos en una sala de ensayo, seleccionando las mejores tomas de cada canción.

Esta forma de trabajo más analógica y desprolija captura la esencia y el estilo distintivo de 1915, “Penzo” (teclados y synths) lo confirma cuando cuenta "esa rebelión también es con nosotros mismos, intentamos probar cosas que no hicimos en los anteriores discos. No fue tan de laboratorio, no es que se grababan varias tomas de una guitarra, si no que fue a la vieja usanza".

Además de la gira, Fuera de lugar ha sido lanzado en YouTube, donde se puede disfrutar del álbum completo acompañado de una interesante puesta en escena. El video simula cámaras de seguridad, creando una sensación de observación constante: "El hecho de estar 'fuera de lugar' corresponde a un estado de vigilancia y, el bien y el mal, tiene que tener un ente regulador", reflexionó Hunkeler.

Y si hablamos “de la música que está por nacer”, frase que hace parte de una de las letras del disco, 1915 comparte que es un mensaje de desafío propio y representa un contrapeso a la idea de que "todo tiempo pasado fue mejor", buscando romper con esa creencia instalada sobre las formas de consumos musicales en la actualidad.

Por eso, su presentación de esta noche en el Teatro Vorterix promete ser un espectáculo diferencial, una experiencia multisensorial para probar con el concepto más performático de la puesta en escena.