La fuerte pelea entre dos hermanas que se desató por los Personajes del Año: "Guerra"

La tradicional foto con los Personajes del Año que realiza la revista Gente suele generar más de una polémica, y 2023 no fue la excepción. La novedad es que esta vez el conflicto se dio entre dos hermanas: Zaira Nara no fue a la fiesta porque Wanda Nara ocupó el lugar destacado que ella quería.

El programa Socios del Espectáculo reveló que, si bien la imagen grupal se hizo el jueves 2 de noviembre por la noche en el Faena Art Center, la mayor de las Nara no posó junto al resto de los invitados ya que ella y Mauro Icardi se sacaron la foto con anterioridad. Este, al parecer, fue el origen del problema.

"Guerra de hermanas. Otro año que Zaira falla y no acude a la fiesta de los Personajes del Año", contó el periodista Rodrigo Lussich en eltrece. Explicó que "Wanda Nara pidió estar en un banquito en la parte delantera" y "se sacó la foto antes, junto con Icardi".

"Después llamó Zaira y pidió el mismo lugar que había usado la hermana. Obviamente no se lo dieron, porque la foto de Wanda ya se había sacado, no podía ocupar el mismo lugar. Al final, Zaira no estuvo presente", relató.

Adrián Pallares señaló que "el lugar es un clásico de los Personajes del Año", pero destacó que "es raro lo de Zaira" porque "ya es el segundo año que hace quilombo". Paula Varela coincidió: "Que se lo disputen dos hermanas... Bueno, poneme al lado, al costado, qué se yo", reflexionó.

