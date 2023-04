La fuerte confesión de la China Suárez: "Me arrodillé para pedir que no me deje".

Luego de su separación con Rusherking, la China Suárez se refirió a sus relaciones amorosas. Contó que hubo parejas que le rompieron el corazón y relató en profundidad una situación que vivió: "Me arrodillé para pedir que no me dejen”.

A parte de la relación con el trapero, tuvo otros noviazgos conocidos como David Bisbal, Benjamín Vicuña, Nicolás Cabré y Nacho Viale. En sus declaraciones especifica que uno de ellos fue quien le rompió el corazón, pero no dio muchos detalles para que no se revele el nombre.

“Me rompieron el corazón a los veintipico. Fue muy duro, era muy celoso, y me decía 'te amo pero no puedo con tu personalidad'. Se había enamorado de mi libertad, mi independencia. Y hablo de cómo soy yo, no de libertad de estar con 20 personas a la vez", contó la China en Fernet con Grego por Luzu TV.

Asimismo, reveló que rogó por amor: "Yo me acuerdo que me arrodillé. Me vi. Fue durísimo. Como la desesperación de decir 'qué hago arrodillada diciéndole por favor que no me deje'. Porque me decía 'te amo, me encantás pero no puedo estar con vos por tu personalidad. Me hace mal, me da celos'. Y yo le decía que iba a cambiar".

Consideró que hoy lo ve diferente, pero que en ese momento lo hizo por desesperación: "La vida no por nada es sabia y acomoda a todo el mundo en su lugar". Pero aprovechó a tirar un palo a esa persona: "Fue muy cagón, era más grande. Te acordás tarde, hdp. Un año y medio estuviste, ¿y un año y medio después te das cuenta que te hace mal?".

"Es lo que pasa mucho. Se enamoran de tu independencia y libertad, y es lo primero que te quieren sacar. No es que pase siempre, pero me ha pasado alguna que otra vez", indicó a modo queja. Y agregó que “te rompen el corazón porque a veces no te eligen y es muy duro”.

Pero en un principio había avisado que iba a contar dos experiencias sobre las veces que le rompieron el corazón, pero decidió reservarse la última. "Mis amigos saben quién fue el segundo por el que me arrodillé", concluyó y abrió la puerta para el rumor. ¿Se trató sobre Rusherking?

La China Suárez quedó expuesta: la acción que enciende los rumores de romance con Trueno

Luego de su separación con Rusherking, la China Suárez dedicó indirectas en sus redes sociales que hacían dar cuenta de una crisis post separación. Sin embargo, una de las hipótesis es que iniciaba una relación con otra persona: Trueno. Ante esto, realizó un drástico cambio en sus redes sociales.

Tras la confirmación, la China publicó una imagen propia y escribió un rayo en la descripción. Eso derivó en rumores hasta la fecha, pero en este caso hubo un accionar más. Hace algunas semanas, Nicki Nicole había destinado una indirecta a su expareja: “Otra vez hiriéndome, otra vez perdiéndome”.

Dejaron de seguir Nicki China Redes sociales

Tanto la artista como la exprotagonista de Casi Ángeles se seguían en redes sociales, pero en las últimas horas ambas se pusieron unfollow. ¿Todo mal? Esto provocó que las fanáticas confirmen que la China podría empezar algo serio con Trueno.