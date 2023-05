Una exparticipante de Gran Hermano 2022 fue acusada de estafa.

Camila gran hermano Redes sociales

La emprendedora aceptó y realizó seis prendas especialmente para el chachito y se las llevó a la vivienda a las jóvenes el mismo día que Camila salió del certamen. “Preparamos todo a medida y con mucho esfuerzo. Me comentaron que iban a hacer el book de fotos la semana siguiente y quedé a la espera para poder asistir”, relató la dueña del emprendimiento.

Pero como pasaba el tiempo sin novedades, les propuso contratar a una fotógrafa y armar el book. La idea escaló a tal punto de arreglar para ir a Luján, quedaron en buenos términos y la novia previa pidieron cambiar el horario y cambiar la locación.

Todo iba a ser realizado en Parque Leloir como destino final y las esperó en el horario pactado: “Ellas nunca aparecieron, nos quedamos haciendo tiempo en una cafetería. No contestaban las llamadas ni los mensajes. Todas esas horas de espera se las tuve que abonar a la fotógrafa de mi bolsillo”.

Camila estafa Gran Hermano Redes sociales

Pero la respuesta de Camila fue desinteresada sin intenciones de programar la fecha: “Al final no pudimos hacer la sesión. Tuvimos una mala situación ayer y no pudimos llegar. No te avisamos porque se nos hizo re tarde”. Automáticamente, la emprendedora le escribió a Florencia y les aclaró que “esto no es un favor, yo estoy trabajando con vos”. Pero todo terminó con el “visto” de la famosa.

Daniela y Thiago de Gran Hermano recibieron una escandalosa acusación: qué pasó

Los exparticipantes de Gran Hermano 2022, Thiago Medina y Daniela Celis, recibieron una fuerte acusación vinculada a su falta de compromiso con un evento en Uruguay.

"Anoche tenían que presentarse en Salto, Uruguay, Thiago y Daniela de GH. La gente con mucho esfuerzo pagó las entradas y terminaron suspendiendo la presentación", denunció un usuario de redes sociales Ezequiel Sitrin.

Ángel de Brito historia Thiago Daniela Gran Hermano Instagram

Para finalizar, explicó al periodista Ángel de Brito: "Pero eso no es nada, nos arrimamos con unos amigos hasta el hotel donde estaban parando Thiago y Daniela y con muy mala onda, ¡Nos dijeron que no se iban a sacar fotos porque habían cancelado el evento!".