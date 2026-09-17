Filtraron el millonario acuerdo que Tini Stoessel le presentó a su padre para dividir el patrimonio La cifra en disputa generó opiniones encontradas dentro del entorno familiar de la artista. Mientras avanza la negociación, la cantante eligió hablar públicamente sobre su proceso personal. Agregar C5N en









La fortuna en discusión ascendería en realidad a 89 millones de dólares.

En las últimas horas dieron a conocer que existiría un principio de acuerdo entre Tini Stoessel y su familia para repartir el patrimonio que la cantante construyó a lo largo de su carrera, tras semanas de idas y vueltas en torno al conflicto económico. Según contó Pilar Smith en LAM, la fortuna en discusión ascendería en realidad a 89 millones de dólares, una cifra superior a los 70 millones que se habían mencionado inicialmente.

De acuerdo con la panelista, ese monto surgiría de una auditoría solicitada por la propia cantante mientras ultima los detalles de su boda con Rodrigo de Paul, aunque desde el entorno de Alejandro Stoessel consideran que la cifra resulta desmedida. "Allegados a Alejandro Stoessel me dicen que esto es un delirio, aunque del otro lado trasciende este número. Me aseguran que Alejandro dice que ni Dua Lipa factura esto", relató Pilar en el programa de Ángel de Brito.

Según explicó la periodista, esa cifra respondería a las ganancias acumuladas durante los 15 años de carrera de Tini, incluyendo lo generado a través de la serie de Disney que la llevó a la fama internacional y la convirtió en protagonista de merchandising a nivel mundial. "Me dicen que estuvo Violetta, pero que también estuvo la pandemia (de Covid-19) y ahí Tini no hizo nada", agregó Pilar sobre el origen del patrimonio acumulado.

Respecto a cómo se dividiría la fortuna en caso de concretarse el acuerdo, Smith detalló que a Martina Stoessel le correspondería el 70% del total. "Absorbe la liquidez exclusiva, el 100% de los derechos sobre el catálogo musical, regalías locales, marcas registradas, contratos publicitarios, sponsoreos presentes y futuros", leyó la panelista. En cuanto al resto de la familia, Alejandro Stoessel recibiría el 15% en concepto de indemnización y compensación, además de la mitad de la propiedad de San Isidro adquirida antes de la fama de su hija, mientras que Mariana Muzlera se quedaría con el 10 por ciento y Francisco Stoessel con el 5% restante.

Los Stoessel son una familia de personajes reconocidos. Redes sociales Tini Stoessel habló sobre sus problemas de salud mental En medio de las versiones sobre el conflicto familiar, Tini Stoessel decidió sincerarse públicamente respecto a su salud mental durante su show del domingo en El Salvador, en el marco de la gira internacional Futtura. "Pasé por una depresión, diagnosticada y a día de hoy sigo con psiquiatra y psicóloga", confesó la artista frente a sus fans, en un momento especial de la presentación que había debido reprogramarse por las condiciones climáticas.

La cantante también quiso destacar el acompañamiento que recibió de las personas más cercanas durante los momentos más difíciles de este proceso. "Sigo con mis amigas de toda la vida y con mi equipo que también me acompaña hace muchos años", contó, sumando también el afecto de su público "Y con todos ustedes que me siguen dando un amor que no sé cómo agradecérselo". Redes sociales Tini además reflexionó sobre el vínculo que muchos de sus seguidores construyeron con su música a partir de sus propias experiencias personales, dejando un mensaje especialmente dirigido a quienes atraviesan procesos similares. "Si este álbum o cualquiera de las canciones los acompañó o los está acompañando en alguno de esos procesos, sepan que no están solos", expresó, cerrando su mensaje con una nota de gratitud "Quiero que sepan que gracias a todos estoy absolutamente bendecida".