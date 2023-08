La mujer publicó la cajita de preguntas de Instagram en sus historias y sus seguidores le hicieron preguntas respecto a la situación de víctimas de salud del cirujano y descartó preocupaciones: “Yo me operé antes que ella (Silvina Luna) ¿sabés? Estoy muy bien y saludable. No te preocupes vos si yo lloro, eso es tu imaginación”.

Y luego aclaró: “Me preguntaron muchas veces y siempre dije lo mismo. No tengo miedo y no tengo motivo para tener miedo. Estoy muy segura de todo. Tenemos exactamente el mismo procedimiento y tengo mucha gente conocida que también. Estamos muy bien”.

Luego se refirió a la muerte del analista de moda y descartó que tenga que ver con Lotocki: “Me parece una falta de respeto que hablemos de algo de lo cual se desconocen las causas. Así de clara y respetuosa soy con el tema”.

Los terribles audios de Aníbal Lotocki sobre Mariano Caprarola: "Tampoco me voy a hacer cargo..."

El médico Aníbal Lotocki vuelve a ser noticia luego de que se difundan una serie de audios que le envió a un paciente horas después del fallecimiento del productor de moda Mariano Caprarola.

Yanina Latorre fue la responsable de compartir los mensajes en la edición de LAM de este miércoles, los cuales fueron enviados por Lotocki al familiar de una paciente suya el 18 de agosto.

“Hola Gustavo. Está perfecto, está perfecto que no confíes en mi y que, a pesar de lo que te dije de que no tiene nada en los glúteos, se haga una ecografía para que corrobores en el estudio que no tiene nada raro y está perfecto. Ahora, si me vas a creer, entonces, y le hicieron todos los estudios, te das cuenta de que está todo bien, que está todo perfecto”, le explica Lotocki al comienzo del audio de WhatsApp.

Entonces, se refiere directamente a la muerte de Caprarola y, con total tranquilidad, expresa: “Un chico que se muere porque le cortaron una arteria, o no sé qué pasó, que se desangró... No hablan de quien hizo la mala praxis, hablan de alguien como yo, que lo operé hace 13 años y aparte no tengo ninguna denuncia de nada con este muchacho. Esto son habladurías de la prensa, tampoco me puedo hacer cargo de eso”.