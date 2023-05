La exnovia de Tomás Holder lo denunció mediáticamente por violencia psicológica

Sucede que el personaje de Holder fue golpeado tras ser el primer eliminado del programa, él mismo contó que entró en una depresión y se alejó de los medios de comunicación. Esto también repercutió en sus relaciones privadas a tal punto que su exnovia no lo soportó más.

“Esos meses fueron terribles. La pasé mal, se tornó violento. Sobre todo lo verbal fue lo más grave a veces duele más que lo físico”, expresó en Mitre Live con Juan Etchegoyen, y descartó todo tipo de agresiones físicas.

Agregó: “Yo me estaba alejando de mis amigas y eso es algo que no se puede permitir. Me encerraba siempre en su círculo (el de Holder), como que siempre nosotros dos. El narcisista siempre se maneja así”.

El conductor del programa luego contó que el influencer se comunicó rápidamente con él luego de la entrevista: “Holder estuvo pendiente de cada portal que subía la noticia. Tengo pruebas de todo esto que estoy diciendo. Lo que yo pensaba es que después de todo lo que sufrió Paula, tiene que bancarse que su ex le escriba”.

Nacho Castañares reveló que fue lo peor que pasó en Gran Hermano y dejó a todos sin palabras

El exparticipante de Gran Hermano, Nacho Castañares, recordó su paso por el reality de Telefe y contó que el casamiento con Julieta y Marcos, fue su mejor momento en la casa. Sin embargo, también dejó en claro en qué momentos sufrió.

Nacho Castañares, finalista de Gran Hermano, mano a mano con Ángel



El ex hermanito habla de su paso por la casa.



”El peor momento dentro de la casa fue en las fiestas”.



Pero, así como tuvo momentos de felicidad como la llegada de su padre al programa, también tuvo momentos malos: “Capaz las fiestas. Porque fue un momento en el que yo quería estar afuera”. Sucede que eran las segundas celebraciones de fin de año sin su madre.

Y agregó: “Navidad y Año nuevo me costaron, quería estar afuera por temas familiares. Estaba recontento por estar ahí, pero a la vez quería estar afuera, y esa sensación de no saber”.