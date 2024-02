La exnovia de Exequiel Palacios vendió sus reliquias del Mundial de Qatar 2022

En primer lugar, aclaró: "Yo no dije que iba a subastar cosas de él, las cosas de él las tiene él. Las cosas que tengo son cosas que me regaló. Una es la camiseta que vendí ayer, la cual me dedicó bajo 'para el único amor de mi vida'. Como yo quiero terminar de pagar el departamento y no quiero tener un recuerdo, lo vendí". Con estas palabras, dejó en claro que no subastó ni vendió ninguna pertenencia del campeón del mundo.

Sobre el premio individual por consagrarse frente a Francia, Frías confesó: "La medalla la tiene él. Primero que esa medalla le corresponde a él, la que tenía era una réplica que me regaló él. Yo no tomé posesión de sus cosas, jamás lo haría". Así, terminó por desmentir todas las acusaciones que recibió en las últimas 24 horas.

Yésica Frías camiseta medalla Exequiel Palacios Yésica Frías mostró en redes lo que vendió de Exequiel Palacios. Instagram

Yésica Frías confirmó que no tiene nada de la final de Madrid

La expareja del campeón del mundo realizó una transmisión en vivo en Twitch algunas horas después de confirmar la venta de la camiseta y sorprendió a todos con una revelación inesperada.

Una de las personas de la audiencia le preguntó por la medalla de la final de Libertadores 2018 entre River Plate y Boca Juniors, ante lo que Yésica Frías se encargó de confirmar algo sorpresivo. "No la puedo mostrar, porque la medalla de Madrid no está aquí... No está en mi poder", reveló la ex de Palacios.

Todo esto deja un mensaje muy llamativo para el mundo del fútbol, ya que para Exequiel Palacios significaría más la final ganada a Boca Juniors por Libertadores que la de Francia en el Mundial. Se sabía que el jugador de Bayer Leverkusen es muy hincha del Millonario y esto termina por confirmar el grado de fanatismo.