En el audio se escucha a Mariano decir: “Ahí leí un poco. No te podés enganchar. Encima Lali está declarando cada vez más, no la deja caer. Es una nefasta esa piba, más mala. Malísima, una despechada. Malísima esa piba”.

La cantante dijo que era un bajón que se haya filtrado el audio, que ella no piensa ser una nefasta. Resaltó que tiene una buena relación. “Si alguna vez dije algo malo fue en caliente. ¿Nunca les pasó? Bueno, qué suerte. A mí sí, no pienso esas cosas de nadie y me puedo equivocar”, había expresado.

lali esposito mariano martinez casamientojpg.jpg La noche más esperada: Lali Espósito y Mariano Martínez se casan en Esperanza Mía

Pero luego agregó: “No me gusta la agresión y creo que está más que claro que dije eso en la intimidad y enojado. Repito, no lo pienso. Y me apena que pase esto. Es un audio que era obviamente privado y fue de un momento de enojo. Claramente, no pienso eso ni lo pensaba. Era un momento de enojo con alguien en mi intimidad. Me equivoqué, pero tampoco…”.

“Soy humano y, si me equivoco, pido perdón. No me gusta hacerle mal a nadie y menos a alguien a quien quise. Si lastimé, ya pedí perdón a la persona que tenía que pedirle perdón”, cerró.

Pedro Rosemblat reveló cómo empezó su romance con Lali Espósito: "Tengo una suerte bárbara..."

El periodista Pedro Rosemblat es de hablar muy poco de su vida privada y cada vez que puede, lleva la conversación para lo político. Pero en las últimas horas decidió abrirse un poco más y reveló detalles impensados de su relación con Lali Espósito y contó quién dio el primer paso.

Lali Pedro Rosemblat Redes sociales

En primer lugar, confirmó que está “de novio” con Lali y usó de ejemplo una pareja del espectáculo para decir cómo se siente: “creo que tiene que ver un poco con el miedo al recorte también y con un proceso de maridización de Pampita que me preocupa un poco, ese es el proceso que estoy atravesando”.

Por último, reveló: “Yo me enamoré de una persona que conserva su simpleza, su humildad, que es una piba de barrio. Me escribió ella, tuve una suerte bárbara. No sé si me hubiera animado a escribirle. Quizás en algún momento, si había alguna historia que atinaba a contestar algo hubiera encontrado un hueco. Pero me sorprendí, obviamente”.