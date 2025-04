Inesperado: se separó uno de los galanes de la televisión luego de dos años de noviazgo

La información fue brindada por Juli Argenta en Bondi Live: “Si no me equivoco, ella es de Santa Fe, entonces iba y venía. Convivían bastante, ya habían tenido algún rumor de separación, pero la pilotearon esa crisis. Creo que la había dado también LAM. Se dio con Yanina Latorre, pero bueno, lo cierto es que están separados y me suman algo de data".

Y agregó: "Ella es bailarina y por más que veas en Instagram que todavía hay fotos con Tryana la última es de enero. Hace un mes que ya no están. Él es medio negador, así que puede decir que es mentira por su reputación o por su ego. Lo cierto es que están separados y Mariano Martínez es un galán separado nuevamente".