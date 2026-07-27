Él tiene 32 años más que ella, se separaron hace poco y un mensaje despertó los rumores de reconciliación: "Un beso"

La historia de amor entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa volvió a instalarse en el centro de la escena mediática luego de una serie de gestos públicos que reavivaron las especulaciones sobre una posible reconciliación. Aunque la modelo peruana confirmó semanas atrás que la relación había terminado por decisión suya a fines de marzo, en las últimas horas un inesperado intercambio volvió a alimentar las versiones de una segunda oportunidad.

El episodio que disparó los rumores se produjo durante un programa de streaming de Marcelo Tinelli, donde el conductor recordó a la modelo con una frase que no pasó inadvertida. "La única novia extranjera ha sido Milett. Le mando un beso a Milett, nos está mirando" , expresó al aire. Instantes después leyó un mensaje que, según explicó, había recibido de ella: "¿Cómo vas, amor mío? Tienes programa hoy, yo estoy yendo para la casa" .

Las palabras sorprendieron tanto a la audiencia como a los panelistas de espectáculos, que interpretaron el intercambio como una señal de que el vínculo podría estar atravesando un nuevo acercamiento.

La repercusión creció todavía más cuando, en Infama, el periodista Santiago Sposato analizó el video y lanzó una pregunta que sintetizó la incertidumbre que rodea a la expareja: "¿Pero qué hay acá?" . El cronista sostuvo que la manera en que Tinelli habló de Milett y el tono del mensaje despertaban interrogantes sobre el verdadero estado de la relación. Además, agregó un dato aportado por el periodista peruano Oliver Quiroz, quien aseguró que el conductor regresó recientemente a la Argentina utilizando una salida alternativa del aeropuerto para evitar el contacto con la prensa, una actitud que alimentó aún más las especulaciones.

Por ahora, ninguno de los dos confirmó oficialmente una reconciliación. Sin embargo, la sucesión de señales públicas, los mensajes cariñosos, las interacciones en redes sociales y las declaraciones de ambos muestran un escenario muy distinto al que existía cuando anunciaron el final de la relación.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa.

Por qué se habían separado Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

La separación fue confirmada públicamente por Milett Figueroa, quien reveló en una entrevista televisiva en Perú que había decidido poner fin a la relación a finales del pasado mes de marzo. La modelo explicó que se encontraba "soltera", remarcó que la decisión había sido tomada con tranquilidad y pidió respeto para atravesar esa etapa de su vida. Aunque evitó profundizar en los motivos específicos, dejó en claro que la ruptura respondía a una determinación personal y que no deseaba seguir alimentando especulaciones mediáticas.

Con el paso de las semanas comenzaron a conocerse más detalles. Durante una entrevista, Milett reconoció que, tras un período de distanciamiento, ambos retomaron el contacto para resolver cuestiones personales y legales. Allí explicó: "Hablamos por el tema de la notaría... y para atender las cosas también bien, o sea, estar tranquilos porque, de hecho, en toda pareja existen discusiones y eso fue lo que pasó". Esa declaración permitió entender que el conflicto habría estado relacionado con diferencias de pareja y no necesariamente con un quiebre irreversible.

Las versiones más fuertes aparecieron cuando periodistas le recordaron declaraciones realizadas en Perú, donde había mencionado sentirse "decepcionada" y habló de un problema de "deslealtad", aunque nunca utilizó la palabra infidelidad ni responsabilizó directamente a Tinelli por un episodio concreto. Frente a esas consultas, la modelo prefirió no profundizar y mantuvo una postura cautelosa, evitando confirmar o desmentir las distintas hipótesis que circularon en los medios de ambos países.

En la actualidad, el discurso de ambos muestra un cambio significativo respecto de aquellos días de tensión. Milett insiste en que "hay un cariño, por supuesto" y que "está todo muy bien con Marcelo", mientras Tinelli no duda en dedicarle mensajes afectuosos tanto en televisión como en las redes sociales. Esa combinación de gestos públicos, sumada al reciente "Le mando un beso a Milett" pronunciado por el conductor, mantiene abierta la posibilidad de una reconciliación que, aunque todavía no fue oficializada, continúa alimentando las expectativas de sus seguidores y el interés de la prensa de espectáculos.