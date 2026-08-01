Alerta en Cataratas por El Niño: cerraron la Garganta del Diablo y preocupa la crecida del río El Parque Nacional Iguazú suspenderá desde agosto el acceso a la Garganta del Diablo de manera preventiva por la fuerte crecida del río Iguazú, provocada por intensas lluvias en Brasil. La reapertura dependerá de que el caudal descienda y de las inspecciones de seguridad sobre las pasarelas. Por Agregar C5N en









Por el fenómeno del Niño, desmontarán la pasarela y el balcón que permiten acceder al principal salto de las Cataratas. Hosteltur

El Parque Nacional Iguazú informó que, a partir del próximo lunes, el acceso a la Garganta del Diablo permanecerá cerrado al público durante al menos 40 días. La medida, tomada en conjunto por la Administración de Parques Nacionales (APN) y la empresa concesionaria Iguazú Argentina S.A., responde a las proyecciones meteorológicas asociadas al fenómeno de El Niño, que anticipan crecidas extraordinarias en la cuenca del río Iguazú para los próximos meses.

A diferencia de operativos anteriores, las autoridades implementarán una estrategia preventiva que consiste en el desmontaje total de los 2.500 metros de barandas y los 1.300 metros lineales de pisos metálicos del circuito. El objetivo es resguardar cada componente de la infraestructura en sectores seguros de la estación ferroviaria Garganta del Diablo para evitar que la fuerza del agua los destruya, como ocurrió en octubre de 2023, cuando una crecida similar arrasó con decenas de tramos y obligó a un cierre de nueve meses. Rearmar la pasarela demandará, además, otros 60 días como mínimo.

Cerrarán el acceso a la Garganta del Diablo por 40 días ante las crecidas del Río Iguazú. Los informes técnicos de organismos encargados del monitoreo hidrológico en la cuenca del Brasil coinciden en que durante septiembre y octubre se prevén caudales elevados con potencial para generar inundaciones extraordinarias. Ante este escenario de riesgo, calificado por expertos como de "fuerte a extremo", se busca preservar la estructura de la pasarela y el balcón que permite disfrutar del mayor de los 275 saltos del complejo.

En paralelo al cierre preventivo, el gobierno de la provincia de Misiones, encabezado por Hugo Passalacqua, activó un comité de emergencia para coordinar acciones en los municipios costeros ante la posible suba de los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú. Este esquema de contingencia monitorea constantemente el caudal, el cual se ve condicionado por la apertura de compuertas en las represas hidroeléctricas brasileñas tras las lluvias récord previstas para la región.

Pese a la restricción en la Garganta del Diablo, las autoridades aclararon que el Parque Nacional Iguazú continúa abierto y con todas sus demás actividades operando normalmente. Los turistas podrán seguir recorriendo los circuitos Superior e Inferior, el Sendero Macuco y utilizar el Tren Ecológico de la Selva, además de acceder a los servicios gastronómicos y tiendas del área Cataratas, que viene de un balance positivo en julio con más de 143.000 visitantes.