22 de septiembre de 2026 Inicio
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A un año del cierre, trabajadores de una fábrica de cerámicas continúan con un acampe en el Parque Industrial

Los empleados aún no cobraron la indemnización y realizan un bloqueo parcial frente a la planta. "Es inhumano lo que hicieron. Los dueños vienen, hacen vida normal, pero a nosotros nos arruinaron", señaló uno de los afectados a C5N.

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Los trabajadores hace más de un año que llevan un acampe frente a la planta. 

Los trabajadores de la fábrica ILVA mantienen hace más 350 días un acampe con protestas y el bloqueo parcial frente a la planta ubicada en el Parque Industrial de Pilar. A más de un año del cierre de la empresa de cerámicas, los empleados aún no cobraron la indemnización y realizan un bloqueo parcial frente a la planta. "Es inhumano lo que hicieron. Los dueños vienen, hacen vida normal, pero a nosotros nos arruinaron", señaló uno de los afectados a C5N.

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Con quema de cubiertas y carteles donde le exigen respuestas a los dueños, los trabajadores mantienen el reclamo del pago de las indemnizaciones adeudadas a pesar del tiempo transcurrido.

"Con mis compañeros estuvimos mucho tiempo acá poniendo el tiempo, el esfuerzo y terminamos así. Nos tiraron como un objeto a a la calle. De un día para el otro pusieron los candados y ahí empezó todo esta desidia. Es triste para nosotros y la familia. Tengo un compañeros que quitó la vida. Nos nos merecíamos esto", explicó Gastón a la cronista Mariela López Brown.

Luego cuestionó a la Justicia, la cual la calificó como "lerda, lenta y ciega". "Nuestros derechos están pisoteados pero bueno, acá estamos. La medida que estamos llevando nos dignifica como personas, más que a ellos. Estamos firmes. Somos gente de trabajo, no delincuentes. Yo haría un llamado al gobierno nacional y provincia de que nos miren como personas. Hace más de una año que estamos acá y no hay una respuesta", completó.

Un sector golpeado por la recesión

La crisis de ILVA se da en un contexto de colapso generalizado de la industria ceramista. Desde comienzos de 2025, el sector enfrenta suspensiones, cierres de líneas productivas y despidos masivos.

En Olavarría, Cerro Negro, del Grupo Sociedad Comercial del Plata, despidió a 96 trabajadores tras paralizar una de sus líneas. Tras una conciliación obligatoria, solo algunos fueron reincorporados, mientras otros aceptaron retiros voluntarios. En Luján, Cerámica Cortines suspendió a más de 300 empleados y planteó despedir al 40% de su plantilla bajo un Procedimiento Preventivo de Crisis. En Los Hornos, Cerámica Fanelli también avanzó con desvinculaciones en medio de una reestructuración.

Según el sindicato ceramista, el 90% de la industria está en crisis. Las causas son múltiples: caída del consumo interno, paralización de la obra pública, recesión económica y apertura acelerada de importaciones.

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