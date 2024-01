_Pochi 26-1-23.png El descargo de Pochi de Gossipeame en redes sociales. Redes sociales

Eso no es todo, sino que en la conversación también participó Juariu, conocida por ser experta en develar bombas de famosos y, reconocida por participar de "Cortá por Lozano" , quién también señaló "o que me copian y se suben a la juariuneta". No solo eso, sino que también nombro a Gossipeame y a Estefi Berardi como ejemplos.

Ante esto Latorre explicó que el "periodismo de redes que nos baja un poco el precio a lo que hacemos nosotras", en referencia a su labor. Pero Pochi no se quedó callada, sino que realizó un fuerte descargo en redes sociales donde expresó: “Juariu de vos no me copio, me deben mandar lo mismo que te mandan a vos las seguidoras, todo lo que conté fue con pruebas: Jujuy, Wanda, Maxi de GH, tu sello es tuyo".

En cuanto al tema de Lola, donde ella afirmó que ella y su novio discutía mientras estaban en Buquebús señaló que "hablé por privado y puede ser mi hija, jamás le diría nada, lo de ella me lo contó un amigo que estaba atrás de ellos”.

También añadió que "yo me rodeo de gente, mi entorno que siempre me hace llegar info. Lo de los likes, coincidencia de fondos es tu sello y me parece genial porque es otra forma de llegar al chisme. Amo igual ese amor propio de pensar que te copio”.