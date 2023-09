La drástica decisión que tomó Wanda Nara junto a sus hijos

En la ciudad de Milán, Wanda vivió con su expareja Maxi López y con su actual Mauro Icardi, quien no viajó con ellos porque se quedó compitiendo con su club el Galatasaray de Turquía. Su casa es una mansión donde pueden convivir todos e incluso a veces lleva amigos o familiares.

Wanda Nara Redes sociales

Los niños comenzaron las clases oficialmente en Estambul, por lo que este plan puede ser un viaje corto de fin de semana o de una semana. Una de las historias que publicó tiene a sus autos estacionados y los llamó “mis bebés”. Y otra imagen que decía: “Enamorate de quien te mire como yo miro a mi Mercedes. La extrañé”.

“La decoré con tanto amor y dedicación que cada vez que volvemos me vuelvo a enamorar”, expresó al mostrar los cambios que mostró la casa que tiene un valor sentimental para ella y sus hijos porque todos vivieron por años mientras Icardi era jugador del París Saint Germain (PSG).

Zaira Nara habló sobre la salud de Wanda Nara: "De a poco..."

En medio de la incertidumbre por la internación de Andrés Nara, Zaira Nara habló sobre la salud de Wanda Nara y brindó detalles sobre cómo es el tratamiento de su hermana en Turquía: "Está bien y tranquila".

Wanda Zaira Nara Redes sociales

Si bien, Wanda no hizo público el diagnóstico de la enfermedad que padece, habló con Telefe Noticias, donde explicó que, después de los Martín Fierro, se realizó unos análisis de rutina, pero "no salió como esperaba". La noticia fue "un shock, porque lo primero que me dijeron es que no me podía subir a un avión y no sabía por cuando tiempo".