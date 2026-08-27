La drástica decisión que tomó Tini Stoessel con el tour FUTTTURA en medio del escándalo A raíz del conflicto económico que mantiene con sus padres, la artista optó por una decisión que podría modificar la dinámica del tour que tiene por delante. Agregar C5N en









Tini Stoessel y la drástica decisión que tomó de cara al tour FUTTTURA.

En medio del escándalo que envuelve a la familia de Tini Stoessel, la artista continúa enfocada en su carrera y se prepara para los próximos shows de FUTTTURA que tiene programados como parte de su gira internacional. Sin embargo, la cantante habría tomado una importante decisión con respecto a las canciones que interpretará sobre el escenario.

De acuerdo con la información revelada por Gustavo Méndez en su programa de streaming, la artista modificó su setlist y decidió quitar dos temas pertenecientes a Un mechón de pelo, uno de sus discos más personales e introspectivos. Según señaló, ambos hacen referencia al vínculo con su papá.

En este sentido aseguró que, pese a todo lo que está atravesando, Tini continúa realizando los ensayos de sus próximos shows en Zona Norte. Fue allí donde habría quedado en evidencia la modificación que realizó en sus ensayos y que habla por sí sola de cómo está la relación con Alejandro Stoessel.

Redes sociales "Stoessel repasó Un mechón de pelo, su disco más introspectivo, y les confirmo que Tini Stoessel sacó del setlist Pa, la canción dedicada a su papá, y Ángel, la canción en la que critica a Marcelo Hugo Tinelli", afirmó Méndez.

TINI STOESSEL MODIFICÓ EL SETLIST DE FUTTTURA POR EL CONFLICTO ECONÓMICO CON SU PAPÁ



Primicia de @gusta_mendez .

En el marco de su gira mundial Futttura, la cantante repasó "Un mechón de pelo", pero eliminó dos canciones fundamentales: "Pa", dedicada a Alejandro Stoessel, y… pic.twitter.com/QGFEaNnNsK — LOVE/ST (@somoslovest) August 27, 2026 Tini Stoessel y el ambicioso tour internacional FUTTTURA Tini Stoessel se encuentra en medio de un conflicto legal con su papá, Alejandro Stoessel, tras el resultado que arrojó la reciente auditoría que la artista ordenó. De acuerdo con esa información, la artista no tiene ningún poder legal y tampoco tiene garantizado recibir dinero de sus giras internacionales.

El relevamiento financiero detectó que no existen contratos firmados que aseguren la participación directa de la artista en las ganancias de su actual tour mundial, FUTTTURA. Tini durante su gira FUTTTURA. De acuerdo con la página oficial, los siguientes shows del tour internacional serán en septiembre y octubre de 2026 Colombia y México. A esto se le suma el esperado show único en los Estados Unidos, programado para el 18 de octubre en el Kaseya Center de Miami, siguiendo por Costa Rica, Panamá, Ecuador, Guatemala y Venezuela. El tramo final anunciado iniciará en enero de 2027 en España, donde la artista brindará 6 funciones repartidas en noches dobles para Valencia, Barcelona y Madrid, mientras la producción evalúa extender el cierre definitivo hacia otros países europeos como Francia y Alemania antes del regreso a Buenos Aires.