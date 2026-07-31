Desesperada medida: Rosalía recurrió a un músico argentino para revertir su imagen en el país

La cantante española tocará en el Movistar Arena y, por el afán de dejar atrás las críticas, podría estar preparando una canción con una figura.

La cantante Rosalía quiere revertir su imagen en el país y tocará en cuatro shows en el Movistar Arena a estadio completo. Pero, además de brindar su concierto, tendría preparada una sesión con el músico Bizarrap. ¿Cómo se generaron los rumores?

En medio de toda la polémica que se armó en torno a un video compartido de la española en sus redes sociales, ahora decidió invitar a Moria Casán a su concierto y la diva se negó. Ante esto, habría decidido realizar otra cosa: una sesion con Bizarrap.

Los rumores se generaron porque la cantante subió la foto de un rosario, al mismo tiempo que lo hizo el DJ. Y, cuando suelen dar estas pistas, es porque la canción es inminente. Además, no solo se trató de una foto de Rosalía, sino de su regreso a las redes sociales.

Si bien, no hay nada confirmado . Eso podría ayudar a que la imagen de la cantante vuelva a ser positiv a como cuando estuvo en el país a fin de año, pasó por todos los canales de tv y streaming, y lo culminó yendo a la Bombonera, uno de los clubes de fútbol más populares.

la historia de rosalía con el rosario y después la historia de bizarrap en buenos aires con un rosario… SE VIENE. BIZARRAP SESION DE LA ROSALÍA??? pic.twitter.com/NBDe3aqPGm

La conductora Moria Casán rechazó una invitación para subirse al escenario durante un show que brindará la cantante española Rosalía en el Movistar Arena, en medio del escándalo que afronta por compartir un video de Mia Khalifa que se burlaba de la derrota de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026.

Rosalía incluyó un segmento llamado El Confesionario durante sus presentaciones en la Argentina, que se trata de una invitación a famosos locales para que suban al escenario durante un fragmento de los conciertos. En este marco, Casán fue convocada pero rechazó la propuesta, mientras la artista se prepara para los shows que ofrecerá el 1, 2, 4 y 6 de agosto en el marco de su gira LUX Tour.

En tal sentido, el periodista Santiago Sposato expuso en América TV que la actriz declinó la propuesta: "Una las grandes figuras que convocó para el próximo martes, y dicen, ¿por qué el martes? Porque es una de las noches libres que tiene esta figura, es la señora Moria Casán. ¿Qué le dijo Moria Casán a la invitación? Le dijo que no".

"Le escribí hace un rato a Moria Casán. Moria me aclara que ella labura de lunes a lunes. Cuando no tiene televisión tiene teatro y a veces tiene las dos cosas el mismo día. Y me pone: 'Porque es un día de descanso mío y lo priorizo. Si voy, hay cámaras y tengo que hacer notas, porque soy educada y nada vale un día de descanso. Porque etcétera, etcétera, etcétera, pero no es porque la cancelaron'", agregó en esta línea.