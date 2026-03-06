IR A
El fuerte descargo de Ian Lucas contra Evangelina Anderson: "Soy bueno, pero no boludo"

La modelo negó el vínculo con el youtuber en varias ocasiones y él salió a aclarar que lo que tuvieron realmente existió: “Lastima ver cómo esa persona te desmerece”.

Ian Lucas y Evangelina Anderson se separaron. 

La relación entre Ian Lucas y Evangelina Anderson existió y parece haber terminado, pero no de la mejor manera. Esto se debe a que el youtuber decidió publicar un comunicado para aclarar cómo se siente ante las reiteradas desmentidas de la modelo sobre su vínculo amoroso.

La conductora explotó de furia tras la traición de su panelista que negaba el romance.
Yanina Latorre reveló el romance oculto de Evangelina Anderson: "Nos mintieron todo el año"

A través de una historia de Instagram, el cantante escribió: “Todo esto me da bastante vergüenza y tristeza, porque nunca imaginé verme expuesto públicamente en algo tan personal. Soy bueno, pero no boludo”.

“Lastima ver cómo esa persona te desmerece y desmiente reiteradamente cada vez que tiene oportunidad sin importar cómo me pueda sentir yo con esa mentira. Sobre todo, cuando la historia siempre fue otra”, indicó en el descargo.

“Para mí, los afectos nunca fueron marketing ni contenido. Lo que sentí fue sincero y lo viví desde un lugar genuino. Solo quiero aclarar que lo que viví fue real. Por mi parte elijo quedarme con lo bueno, cerrar este capítulo y seguir adelante con tranquilidad”, agregó.

Y concluyó: “Hoy entiendo que las cosas tomaron otro camino y lo respeto”.

