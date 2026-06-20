"El último fiumba": el conmovedor adiós de los fanáticos a Gaspi en el Obelisco

Miles de fanáticos se concentraron para despedir al youtuber, que falleció a los 23 años en un trágico accidente en Río de Janeiro. Entre los presentes también estuvo su madre, quien, visiblemente emocionada, le dedicó unas desgarradoras palabras que conmovieron a todos.

Seguidores y fanáticos de Gaspar Prim Díaz se reunieron este sábado en el Obelisco para darle el último adiós al youtuber, quien murió el pasado domingo en un trágico choque de helicópteros en Brasil. El encuentro se realizó a modo de homenaje para recordar al joven influencer.

Los organizadores bautizaron la convocatoria como El último fiumba, en alusión a la popular frase que Gaspi utilizaba en sus videos. Bajo ese lema, miles de personas comenzaron a congregarse desde las 15:30 y colmaron tanto la plaza ubicada al pie del monumento como gran parte de sus alrededores.

Los fans que se encontraban en el lugar improvisaron un altar en su honor y muchos llegaron vestidos con la clásica camisa, el saco y la corbata que Gaspi solía usar en sus videos. Entre abrazos y lágrimas, compartieron historias y anécdotas mientras entonaban algunas de sus frases más célebres, como "Gaspi inmortal" y "Con esta me cancelan".

Uno de los momentos más emotivos fue la llegada de su madre, Michelle, quien fue recibida con muestras de cariño por los miles de seguidores presentes. Tras escuchar varios testimonios, tomó el micrófono y, entre lágrimas, le habló a los jóvenes que la escuchaban en absoluto silencio: "Gracias a ustedes, son un montón. Lo valiosos que son los amigos y las viejas, que nos bancamos cualquiera".

Luego agregó: "Mi hijo es mi pichón y me di cuenta de quién era a través de ustedes. Cuídense mucho, por favor". Tras quebrarse en llanto, reunió fuerzas, lanzó un sentido "¡Bueeenas!" y cerró con una frase que conmovió a todos los presentes: "Son los que me ayudan a bancarme esta mierda. Aguanten los jóvenes".

Por su parte, un orador leyó un mensaje dedicado a las seis víctimas fatales del accidente: "Seis vidas fueron cortadas de golpe. En un mundo donde reina el odio y el miedo, fueron un rayo de esperanza".

Homenaje a Gaspi: miles de fans se concentraron en el Obelisco. Créditos: @globlaltrends

Luego, recordó a Gaspar y lo que significó para miles de jóvenes con apenas 23 años. "Gaspi se convirtió en uno de los youtubers más queridos y polémicos. Empezaste a los 17 años y te convertiste en único. Mostraste una transformación brutal. En 2022 te eligieron youtuber del año", recordó y continuó: "Hablaste sobre salud mental, contaste cómo muchas veces el personaje se ha llegado a comer a Gaspar. Nos enseñó que vivir no era llegar a una respuesta, sino no dejar de buscar".

"Gaspi":

Porque así fue cómo cientos de personas fueron a despedir a Gaspi en el Obelisco. "Hasta siempre, Gaspar". pic.twitter.com/kxoHpLrbf9 — Tendencias (@TTendenciaX) June 20, 2026

Las conmovedoras palabras de la mamá de Gaspi

La mamá de Gaspar estuvo presente y, durante una entrevista con A24, contó cómo estaba atravesando este difícil momento junto a los miles de fanáticos que se acercaron a despedirlo. El cronista reveló que, antes de la nota, los jóvenes no dejaban de gritar "Gaspi", pero apenas la mujer comenzó a hablar, hicieron un absoluto silencio para escucharla con respeto.

"Yo confiaba plenamente en mi hijo y yo fomenté su deseo de hacer lo que más quería, eso me da esta paz", afirmó y continuó: "Voy a extrañarlo a donde sea que vaya y que él estuvo".

En medio de la entrevista, el cronista le preguntó si pensaba que la muerte fue producto de un atentado. En ese momento, la mujer contestó: "Te respondo con la misma libertad de Gaspi: me chupa un huevo si fue un atentado, porque ya no lo tengo más".

A modo de cierre, aprovechó para mandarle sus condolencias a las familias de los fallecidos y concluyó: "También me da paz eso, que se fue con sus amigos".