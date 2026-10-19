La incómoda situación del hermano de Tini Stoessel: ¿Qué dijo sobre el conflicto familiar? Tras la cancelación del show de la artista en Miami y la pelea con sus padres en torno al manejo de su patrimonio, su carrera y el control financiero acumulado a lo largo de sus años de trayectoria, su hermano rompió el silencio y opinó sobre la interna familiar. Agregar C5N en









Fran y Tini Stoessel antes del distanciamiento familiar.

Francisco Stoessel fue interceptado por un móvil a la salida de un gimnasio y no pudo esquivar la pregunta sobre el conflicto que atraviesa su familia tras la pelea de su hermana, Tini, con sus padres por el manejo de su patrimonio, su carrera y el control financiero acumulado a lo largo de sus años de trayectoria. “Yo bien. Mi viejo de salud está bien”, expresó.

En un móvil de DDM (América TV), el joven rompió el silencio y explicó: “Estoy yendo a entrenar... Saben que a mí no me gusta hablar”, y cuándo le preguntaron cómo se encontraban él y su padre, contestó: “Yo bien. Mi viejo de salud está bien”. Fue en ese momento que la pregunta inevitable llegó: ”Chicos... Pará, ¿podemos hablar cuando salga del gimnasio, por favor. Es que yo no tengo ganas de hablar de esto. No me gusta. No voy a hablar de esto. De verdad, gracias”.

El hermetismo de Fran dejó claro el clima que atraviesa la familia Stoessel donde el conflicto que se expone cada vez más en público, pero que sus protagonistas prefieren mantener puertas adentro. La cancelación del show en Miami y el silencio de los hijos no hacen más que alimentar la tensión sobre la interna.

El gesto de la mamá de Tini Stoessel que reavivó la interna familiar y explotó en redes En el Día de la Madre, la mamá de Tini Stoessel compartió en redes una historia de su hijo Francisco entrenando, acompañada de un “Te amo, hijo”. El gesto, lejos de pasar inadvertido, reavivó la polémica sobre el supuesto trato desigual hacia sus hijos en medio de la disputa millonaria que habría dividido a la familia. Mariana Muzlera redobló la apuesta con una reciente historia donde se ve a su madre y a su hijo juntos, sin Tini.

Con la canción Una emoción para siempre de Eros Ramazzotti de fondo, la mamá de los hermanos Stoessel musicalizó una foto junto a Francisco y luego compartió otra historia de su madre con él. El detalle no pasó inadvertido ya que hasta el momento solo había publicado imágenes del joven y ninguna de Tini, lo que encendió las críticas.

Los usuarios cuestionaron la demostración pública de cariño y reavivaron el debate sobre favoritismos maternos y el fenómeno de las llamadas “boymoms”, las madres de hijos varones, que rápidamente se volvió tendencia en redes. "No importa lo que hagas, las madres siempre eligen a su hijo varón", expresaron algunas fanáticas.