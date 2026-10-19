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El comunicado de la productora luego de la cancelación del show de Tini Stoessel en Miami

Ante el revuelo generado en Estados Unidos, los responsables del evento emitieron un mensaje formal para detallar los imprevistos que impidieron la fecha.

La cantante tuvo que cancelar su show en Miami.

La cantante tuvo que cancelar su show en Miami.

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La cantante Tini Stoessel se vio obligada a suspender de manera intempestiva su esperado concierto programado para este domingo 18 de octubre en el emblemático Kaseya Center de Miami. La drástica determinación tomó por sorpresa a cientos de admiradores que ya hacían fila en los accesos al estadio norteamericano, donde se proyectó una escueta placa en inglés anunciando la devolución automática de los tickets y desatando una profunda incertidumbre entre los asistentes.

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Ante el revuelo ocasionado en las inmediaciones del recinto, la empresa organizadora Ake Music publicó un reporte formal en sus plataformas digitales para precisar los verdaderos motivos que imposibilitaron la realización del evento. “Lamentamos informar que el show de TINI, programado para esta noche, 18 de octubre, en el Kaseya Center de Miami, ha sido cancelado debido al incumplimiento de los requerimientos técnicos y de producción previamente solicitados, indispensables para la realización del espectáculo”, señaló el texto.

Con el objetivo de desligar a la ídolo juvenil de cualquier tipo de negligencia sobre lo acontecido, la firma encargada del armado escénico remarcó la predisposición absoluta de la artista para brindar la función planificada en suelo estadounidense: “Queremos aclarar expresamente que esta situación es completamente ajena a TINI, quien se encontraba lista para subir al escenario, así como a su equipo de producción, quienes no tienen responsabilidad alguna en las circunstancias que llevaron a esta cancelación”, precisó akemusic.

Finalmente, el equipo organizador admitió que los esfuerzos desplegados a último momento no alcanzaron para acondicionar el equipamiento ni garantizar los estándares indispensables para el desarrollo de la fecha. “Lamentamos profundamente lo sucedido y pedimos sinceras disculpas a todos los fans por la decepción y los inconvenientes ocasionados”, indicó el comunicado, confirmando a su vez que el reintegro económico de las entradas se ejecutará de forma automática por el canal de venta.

Qué dijo Tini Stoessel tras la cancelación de su show

Frente al enorme malestar generado entre sus fanáticos por la suspensión de su recital en territorio estadounidense, Tini Stoessel recurrió a sus historias de Instagram para exponer su postura y disculparse con el público. La estrella pop no ocultó su dolor por el despliegue realizado por sus admiradores y la frustración que le generó no poder brindar el concierto: “Me duele profundamente que el show de hoy no haya podido realizarse, principalmente por cada persona que compró su entrada, viajó e hizo un esfuerzo enorme para compartir esta noche con nosotros”, comenzó su descargo.

Al detallar los severos problemas organizativos detectados al arribar al recinto, la cantante albiceleste responsabilizó a la infraestructura del lugar por los graves retrasos y fallas operativas que impidieron el normal desarrollo de la jornada. Según detalló la referente de la música urbana, la entrega tardía del espacio afectó áreas clave de sonido, iluminación y pantallas, además de impedir chequeos fundamentales: “tampoco se pudieron realizar pruebas indispensables de seguridad, entre ellas las de los vuelos escénicos”, puntualizó la argentina.

Con firmeza, la artista remarcó que las deficiencias no respondieron a un contratiempo menor y enfatizó que todo su elenco de bailarines y músicos estaba preparado para actuar, pero la falta de garantías mínimas obligó a suspender la fecha: “Quiero ser muy clara: esto no fue un simple inconveniente técnico. Fueron condiciones fundamentales que se nos habían garantizado y que NO se cumplieron”, aseguró la artista, cerrando su mensaje con amargura por no haber podido encontrarse con su público en el escenario.

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