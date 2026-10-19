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Gritos y reproches: así habría sido la reacción de Tini Stoessel tras la cancelación de su show en Miami

La cancelación en Miami hizo pública la tensión que gira en torno a FUTTTURA y su vínculo con la productora ligada al entorno familiar de la artista.

No es la primera vez que la gira FUTTTURA enfrenta una cancelación sobre la hora

No es la primera vez que la gira FUTTTURA enfrenta una cancelación sobre la hora

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El conflicto de Tini Stoessel con su entorno familiar sumó un capítulo más este domingo cuando la artista tuvo que suspender su show en el Kaseya Center de Miami apenas 30 minutos antes del comienzo. La cancelación fue anunciada cuando los fanáticos ya estaban en las inmediaciones del estadio y generó una cadena de reacciones que incluyó un intenso momento detrás de escena.

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Según información que recibió la periodista Naiara Vecchio de una persona que trabajó en el back del evento, Tini entró en crisis antes de que se confirmara la suspensión. "Escuchamos como una chica gritaba y lloraba. Todos los que estábamos ahí nos sorprendimos. Dijimos 'debe ser una fan que se metió'. Cuando nos confirmaron que se cancelaba, nos contaron que esa chica era Tini. Fue todo un caos", relató esa fuente.

Rodrigo De Paul estaba presente en el estadio y habría sido quien intentó calmar a la cantante en ese momento. También se encontraban en el lugar figuras como Chris Martin y Christina Aguilera, aunque se desconoce si llegaron a interactuar con Tini durante la crisis. La productora Ake Music Productions, empresa encargada del espectáculo y cuyo dueño es Aquiles Ernesto Sojo, socio del padre de Tini, fue señalada por la artista como responsable de lo ocurrido.

No es la primera vez que la gira FUTTTURA enfrenta una cancelación sobre la hora. El 25 de octubre, la cantante también debió suspender su presentación en el Arena CDMX de la Ciudad de México por causas ajenas a las empresas organizadoras. Por ahora, ni Tini ni la producción confirmaron si habrá una nueva fecha en Miami.

Tini Stoessel rompió el silencio tras la cancelación de su show en Miami

Horas después del incidente, Tini publicó un extenso comunicado en sus historias de Instagram para dar su versión de los hechos. "Me duele profundamente que el show de hoy no haya podido realizarse, principalmente por cada persona que compró su entrada, viajó e hizo un esfuerzo enorme para compartir esta noche con nosotros", arrancó la artista.

En el comunicado describió las condiciones que encontró al llegar: "El venue fue entregado con horas de retraso, gran parte del montaje estaba incompleto, sistemas fundamentales de sonido, iluminación, video y comunicación no estaban operativos", detalló. También señaló que no se pudieron realizar pruebas de seguridad indispensables, incluidas las de los vuelos escénicos. "Quiero ser muy clara: esto no fue un simple inconveniente técnico. Fueron condiciones fundamentales que se nos habían garantizado y que NO se cumplieron", afirmó.

La cantante fue muy clara sobre la predisposición de su equipo. "Todos estábamos listos para salir al escenario, los músicos, bailarines, mi equipo y yo, pero las condiciones no estaban dadas para hacerlo de manera segura. Me genera mucha impotencia haber llegado a esta instancia", expresó. Anticipó además que en los próximos días se publicará un comunicado formal con el detalle de las deficiencias técnicas y operativas que eligió no mencionar en esa primera comunicación.

El cierre del mensaje fue uno de los puntos que más llamó del comunicado: "Hay cosas que pueden adaptarse en un show, pero la seguridad y el respeto por el público no son negociables", escribió Tini, dando muestras de que no piensa dar por cerrado el conflicto con quienes tuvieron a cargo la organización del evento.

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