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La decisión de Nicolás Cabré con su esposa que sorprendió a todos

Una confesión inesperada del actor captó todas las miradas y abrió un debate sobre el futuro de la pareja.

El actor reapareció en público y brindó declaraciones sobre una determinación familiar muy íntima.

El actor reapareció en público y brindó declaraciones sobre una determinación familiar muy íntima.

El actor Nicolás Cabré hizo una declaración que generó repercusión entre sus seguidores y el mundo del espectáculo. En su reaparición pública, rompió el silencio acerca de su presente junto a su esposa, Rocío Pardo, y sorprendió al revelar que, por ahora, la pareja decidió no tener hijos en común. La frase llamó la atención porque ambos atraviesan una etapa de gran estabilidad sentimental después de haber consolidado su vínculo y dar un importante paso en su relación.

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Durante una reciente rueda de prensa, explicó los motivos detrás de esta decisión personal y dejó claro que no se trata de una crisis ni de una falta de amor, sino de una elección compartida. Así fue como el artista aseguró que actualmente tienen otros proyectos y prioridades, y que la posibilidad de agrandar la familia no forma parte de sus planes inmediatos.

No es una necesidad que tengamos, la verdad que ninguno de los dos está con ganas de tener hijos. Hoy soñamos con otras cosas, hacemos otras cosas. No está en nuestros planes. A lo mejor el día de mañana uno nunca sabe”, expresó Nicolás Cabré al ser consultado sobre la posibilidad de convertirse nuevamente en padre. Sus palabras reflejaron una mirada más personal sobre la familia, los tiempos de pareja y las decisiones que toman puertas adentro.

El actor, que ya es padre de Rufina, que tiene 12 años y es fruto de su relación con María Eugenia "La China" Suárez, explicó además que hoy busca disfrutar de otros aspectos de su vida. “Hoy priorizo otras cosas, tener tiempo para dedicarle a mí, a correr, a estar tiempo con mi familia”, sostuvo.

Rocío Pardo y Nicolás Cabré priorizan sus proyectos antes de pensar en agrandar la familia.

Rocío Pardo y Nicolás Cabré priorizan sus proyectos antes de pensar en agrandar la familia.

Cómo se conocieron Nicolás Cabré y Rocío Pardo

La historia de amor entre Nicolás Cabré y Rocío Pardo comenzó durante la temporada teatral de verano en Villa Carlos Paz, Córdoba, una ciudad clave en la vida profesional de ambos. El encuentro se produjo cuando el actor protagonizaba la obra Los mosqueteros del rey y ella también formaba parte de la cartelera teatral con sus propios proyectos.

Según trascendió, el primer acercamiento ocurrió en un contexto laboral y social, donde ambos comenzaron a compartir charlas y momentos juntos. La conexión fue inmediata y, aunque al principio intentaron mantener un perfil bajo, la relación comenzó a hacerse visible con el paso del tiempo. Finalmente, Cabré confirmó el romance con una publicación en redes sociales junto a Rocío, acompañada por la frase: “Sobran las palabras”.

Con el crecimiento de la relación llegaron nuevos proyectos y decisiones importantes. La pareja avanzó rápidamente, compartió viajes y consolidó su convivencia, hasta llegar al casamiento. Rocío Pardo también habló públicamente sobre el vínculo y destacó que desde el primer día sintieron una fuerte conexión. “Desde el día que nos conocimos hasta hoy no nos despegamos”, contó en una entrevista, resaltando la compatibilidad y el respeto dentro de la pareja.

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