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Esta pareja respondió a los rumores de separación con una foto que sorprendió a todos

Pablo Lescano y Cecilia Calafell quedaron en el medio de las dudas sobre la continuidad de su vínculo: qué dijo cada uno.

Qué pasó con esta famosa pareja con los rumores de infidelidad y ruptura. 

Qué pasó con esta famosa pareja con los rumores de infidelidad y ruptura. 

Redes sociales
  • Una foto compartida por Pablo Lescano volvió a poner el foco sobre su relación con Cecilia Calafell.
  • La pareja se había separado en abril en medio de rumores de infidelidades y otros conflictos personales.
  • En las últimas semanas ya habían surgido señales de un posible acercamiento.
  • Aunque ninguno habló de reconciliación, la imagen juntos alimentó las versiones de una segunda oportunidad.

Después de varios meses marcados por rumores de crisis y una separación que parecía definitiva, una publicación en redes sociales volvió a instalar las dudas sobre el presente sentimental de Pablo Lescano y Cecilia Calafell. La pareja, que había quedado en el centro de la escena luego de que trascendieran versiones de infidelidades y conflictos personales, reapareció junta en una imagen que llamó la atención de sus seguidores.

Los Bronson. 
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La historia se remonta a fines de abril, cuando Fernanda Iglesias contó en el programa Puro Show que el líder de Damas Gratis y su pareja habían decidido ponerle fin a la relación. Según detalló la periodista, la ruptura estuvo atravesada por distintos problemas acumulados a lo largo del tiempo, entre ellos presuntas infidelidades, hijos nacidos fuera de la pareja y situaciones vinculadas a consumos problemáticos e internaciones.

Poco después de que se conociera la noticia, Calafell realizó una publicación en Instagram que fue interpretada como una referencia a su presente personal. En aquel mensaje habló de trabajar sobre sí misma y de dejar atrás estructuras que habían sido importantes en otra etapa de su vida, además de remarcar la importancia de elegir la felicidad.

Cuál es la pareja que se habría reconciliado tras los rumores de infidelidad

Cuando muchos creían que la historia había llegado a su fin, una nueva señal reactivó las especulaciones. En las últimas horas, Pablo Lescano compartió en sus historias de Instagram una foto en la que aparece junto a Cecilia Calafell mientras comparten unos mates en un momento distendido, pero después la borró.

La imagen generó una rápida repercusión entre los seguidores del cantante, que interpretaron la publicación como una confirmación implícita de que la pareja volvió a apostar por la relación. Si bien ninguno de los dos realizó declaraciones públicas ni habló de una reconciliación formal, el gesto fue suficiente para que las versiones cobraran fuerza nuevamente.

Los rumores de acercamiento, de todos modos, no comenzaron con esta foto. Semanas atrás, ambos habían sido vistos juntos durante un recital de Los Ángeles Azules en el Movistar Arena de Buenos Aires. Aquella coincidencia despertó comentarios y especulaciones, aunque en ese momento ninguno aclaró el motivo del encuentro.

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