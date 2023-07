La cultura argentina cautivó a España en el Dale Argentina Fest

El Pueblo Español de Barcelona se inundó de fernet y no paró de esparcir olor a asado . Allí, más de 9 mil personas pudieron disfrutar durante el último fin de semana de la primera edición del Dale Argentina Fest , el festival de música que logró conquistar España con lo mejor de nuestra cultura. Dos días a puro rock nacional y costumbres argentinas. Una verdadera fiesta que agotó entradas y, tras su éxito en Barcelona, continuará de gira por España durante el mes de julio .

El primer día del festival comenzó al ritmo de Soda Stereo con la banda Stereotipos, tributo al conjunto que lideraba Gustavo Cerati. El calor era intenso pero el número de personas seguía aumentando y se acercaba cada vez más al escenario para recibir a Juanse y cantar las históricas canciones de Ratones Paranoicos.

Sin privarse de nada, en una hora y media Juanse se trepó a un andamio, bajó del escenario para cantar con el público y hasta hizo subir a un fan a quien le dio su guitarra para que lo acompañara durante el tema Ruta 66. El afortunado fue el músico Mauro Comisso, un joven que se encontraba de vacaciones en Barcelona y se llevó un recuerdo para toda la vida.

Dale Argentina Fest público El público se mostró eufórico por los artistas presentes. Dale Argentina Fest

Ya entrada la noche y con un público extasiado, fue el turno de Guasones quienes cerraron un show impecable con su himno Reyes de la noche. A las 22 horas ya en plena oscuridad, luces celestes y blancas iluminaron al público mientras comenzaba a sonar el himno nacional argentino, el pie para la entrada de Divididos. Un cierre inolvidable con casi 5 mil personas cantando al unísono los clásicos de la banda.

El segundo día el calor fue aún más intenso y los 30 grados de temperatura obligaron a que los presentes fueran a buscar un refugio del sol durante la tarde. Pero ante la salida de Coti al escenario, el público se olvidó del calor. El artista alentó la fiesta y resultó la dosis de energía perfecta para la gente que salió de la sombra y se animó a cantar Antes que ver el sol. Luego de una breve pausa, acaparó el escenario Conociendo Rusia. La banda liderada por Mateo Sujatovich acompañó la puesta del sol con un cambio de ritmo a un rock pop más melancólico.

El final del día ya se acercaba pero la energía de los presentes estaba lejos de agotarse. Las primeras guitarras de Airbag comenzaron a sonar y el público enloqueció con la salida de los hermanos Sardelli al escenario. Los años y la experiencia de la banda en escena quedaron demostrados en la diversidad del repertorio, que incluyó sus clásicos Sólo aquí y Cae el sol, la icónica canción de Chuck Berry Johnny B. Goode y hasta una versión rock del tango Por una cabeza.

Ya se acercaba el final del Dale Argentina Fest, el fernet se había agotado pero el público seguía de pie y con ganas de bailar. Entonces sonaron los primeros acordes de Perrito Malvado y Pablito Lezcano apareció en escena. No podía ser de otra forma y con todos bailando al ritmo de Damas Gratis, finalizó el Dale Argentina Fest en Barcelona.

Airbag, Divididos y Conociendo Rusia Airbag, Divididos y Conociendo Rusia, algunas de las bandas más celebradas. Dale Argentina Fest

El evento también contó con la participación de la Asociación de Folklore Argentino en Europa, que ofreció una propuesta distinta en un escenario alternativo, y además diversos emprendedores que expusieron sus productos: pastelería artesanal de Bucky Cake Shop, camisetas personalizadas en Camisetazas Store, servicios de fisioterapia de Daniela Angulo y muchos más. El Dale Argentina Fest tuvo el auspicio institucional del Consulado Argentino en Barcelona.

Coti Sorokin, luego de su cruce con el periodista Juanma Rodríguez: "Era algo que nos debíamos todos"

Minutos antes de subir al escenario en Barcelona, el compositor habló de su pasó artístico por España y sobre el picante cruce como invitado en el programa deportivo español El Chiringuito.

Durante su gira por España, Coti Sorokin protagonizó un tenso pero divertido cruce con el periodista Juanma Rodríguez en el programa deportivo El Chiringuito. "Tengo un mensaje de todo un país, de todo un pueblo. Como decía Diego Armando: LTA. La tenés adentro", le dijo el músico al periodista que fue muy duro con la Selección argentina durante todo el mundial de Qatar y hasta expresó su deseo de que La Scaloneta fuera goleada en la semifinal y final. El mensaje de Coti no pasó desapercibido y varios medios españoles titularon su respuesta al periodista como "un palo histórico".

Coti Sorokin Dale Argentina Fest Coti Sorokin también recibió mucho cariño del público. Dale Argentina Fest

En diálogo con C5N, Coti habló de su paso por el programa entre risas y dejó en claro que su intención no fue faltarle el respeto a nadie. "Mi idea era hacerle entender que nos dolió lo que dijo y del modo en que lo dijo", expresó el compositor. Aunque afirma que no le interesa la polémica del fútbol, no quiso dejar pasar la oportunidad para responderle al periodista hincha del Real Madrid ya que consideró que "era algo que nos debíamos todos".

Coti Sorokin se encuentra hace un tiempo de gira por España trabajando en su música. El mes pasado, el artista lanzó Madrid sin vos, el segundo adelanto de su nuevo álbum con un videoclip en donde se lo ve en blanco y negro recorriendo el barrio madrileño de Lavapiés. Además de Madrid, Coti pasó por Barcelona como uno de los artistas invitados al Dale Argentina Fest, un festival de música íntegramente argentino que contó con la presencia de más de nueve mil personas. "Es lindo encontrarse con gente que comparte tu cultura y ni hablar de compartir escenario con amigos", destacó.

El nuevo disco de Coti Sorokin aún no tiene fecha de lanzamiento pero se espera que esté listo hacia fines de septiembre o principios de octubre. Mientras tanto el artista continúa trabajando en su música y en breve publicará otro single. "Tengo muchas canciones ya terminadas pero quiero darle lugar a esas cosas que van surgiendo", explicó. Su gira continuará por Valencia, Palma de Mallorca, Murcia y Tenerife, entre otras ciudades. Luego, el artista regresará a Latinoamérica y recorrerá Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, Ecuador y más fechas que se anunciarán próximamente.