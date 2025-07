La Cuerpo reveló que tiene más material de Mauro Icardi: "Se va a empezar a destapar una olla".

" Yo no le mandé foto a nadie. El chabón reaccionó a fotos mías, no le mandé ningún contenido ", contó en dialogo con La voz de la calle , en la pantalla de C5N , donde también aclaró: "El me mandó solo una foto, pero no estaba desnudo. Solo en bóxer blanco".

La influencer reveló que recibió los mensajes luego de haber visitado este martes el streaming de Martín Cirio: "Los vi recién el jueves pero él me los mandó el miércoles a la madrugada". "No lo conozco personalmente, nunca en mi vida lo vi", señaló y dejó en claro que "me preguntó si tenía una chance de conocerme cuando venga al país".

En ese sentido, aseguró que le disgustó la forma en que el deportista se dirigió a ella: "Lo expuse por la manera en qué me habló. Ahora quieren tapar todo con plata y no es así, no me va a callar, la verdad es esta".

La Cuerpo denunció a Mauro Icardi

Además, aclaró que entiende la situación de la China Suárez: " Obviamente se ofendió porque expuse a su pareja pero no es mi culpa que el marido busque algo llamativo, que le guste otro sexo, quiere probar otra cosa". "Me mandó para que yo salga a desmentir ", contó y cuestionó el romance de ambos: "Es una persona que tiene que fingir el amor para ganar plata".

Por otra parte, La Cuerpo también opinó sobre la situación del país y lamentó que "la gente se está cagando de hambre". "En los hospitales no hay insumos, en las escuelas no hay meriendas", contó antes de revelar que realiza trabajo social: "Me encanta ayudar. Junto a un grupo de chicas trans ayudamos a la gente que más lo necesita, a los comedores".