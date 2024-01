La crisis de Cande Tinelli a días de su boda con Coti Sorokin: "No llego, chicos"

"Estamos muy felices. No sé cuántos animales vendrán, pero aquellos que deseen llevarlos serán bienvenidos. Nosotros asistiremos con nuestros perritos, que son parte de nuestra familia. Así que quienes quieran llevar a sus mascotas podrán hacerlo", aseguró Coti esta semana en Socios del espectáculo.

Pero los múltiples compromisos de Lelé en los días previos a su boda la dejan con poco tiempo para planear los detalles de la celebración, y eso, como es de esperar, la agobia.

Cande Tinelli boda casamiento Instagram @candelariatinelli

"Necesito descansar y enfocarme en el 24 de febrero", escribió en una de sus historias de Instagram, junto a los emojis de un novio y una novia. Luego, llegó la catarsis: "No llego, chicos", aseguró, para después añadir varias imágenes de los preparativos.

La fiesta tendrá unos 400 invitados y, tras varias reflexiones al respecto, no contará con ceremonia religiosa. "Me copa, me parece re Disney, me parece increíble, pero muy falsa. La idea es que sea más privado, no es que va a venir el Oso Arturo", explicó Cande en octubre, cuando se conoció la noticia de la boda.

"Quiero algo muy tranquilo", anticipó. "Yo soy re abuela, no me gusta la noche y tiene que ser de día. Yo a las 2 de la mañana quiero estar dormida, lo lamento, si quieren quedar de joda ahí no hay problema", destacó.

La madre de la influencer, Soledad Aquino, ya había adelantado que ella será la madrina y Marcelo Tinelli el padrino.