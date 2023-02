La conversación secreta que mostró Alfa para acusar de fraude a la producción de Gran Hermano 2022 

La participación de Alfa dentro de la casa de Gran Hermano 2022 no pasó desapercibida. Una vez eliminado, Walter Santiago continúa generando polémicas y ahora acusó a la producción del reality de "estafadores" , al dar a conocer un video donde puede verse a Romina revelando una charla que habría mantenido con un miembro de la producción, algo que no está permitido.

“Juli, los de la produ me dijeron: ‘El 20 queda...’”, fueron las palabras que Romina le expresa a Julieta. Es ese momento, la televisación del reality automáticamente cambia las cámaras y dejó de mostrar la conversación.

https://twitter.com/cristianivic/status/1627698258045816835 Alfa tratando de estafadores a los de la producción de #GranHermano (Gran Primo).



Saluden a Alfa que se nos va... pic.twitter.com/bwbzt3fznC — Cristian (@cristianivic) February 20, 2023

Es algo que suele suceder cuando se tocan temas sensibles y de esta manera se reservan el material para la emisión del programa nocturno.

Ante este panorama, las redes se llenaron de teorías conspirativas y comenzaron a tejer suposiciones sobre a que se refería Romina en esa conversación. Algunos sostienen que se trataría de la participante se enteró anticipadamente de que iban a ingresar familiares en los próximos días. Mientras que otros se animan a predecir que se trataba de la eliminación de Walter, hecho que se consumó semanas después.

Por su parte, Alfa asegura que eso está prohibido y acusa de “estafadores” a la producción de Gran Hermano por brindarle información confidencial a la participante.

Gran Hermano 2022 vivió otra gala de emociones. Varios participantes entraron a la casa a compartir días con sus familiares, los reales jugadores del reality. Uno de ellos fue Fabián, quien es sobrino de Romina, es hijo de la hermana de la exdiputada.

"¿Y las nenas cómo están? ¿Por qué no las dejaron entrar?", le preguntó al joven que muchos datos no podía brindar. Las nenas, al ser menores no pueden entrar al juego en televisión según el reglamento de Gran Hermano. Eso explicó Santiago del Moro ante los televidentes.